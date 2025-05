Teltow – Radfahrerin kollidiert mit Transporter

Am 13. Mai wurden Polizeibeamte zu einem Verkehrsunfall in Teltow gerufen. In der Lichterfelder Allee war es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einer Radfahrerin gekommen.

Ursache des Unfalls war nach derzeitigen Erkenntnissen ein Vorfahrtsfehler des 35-jährigen Transporterfahrers. Die 62-jährige Radfahrerin, die bei dem Unfall gestürzt war, wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden belief sich auf etwa 100 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Es wurde eine Unfallanzeige aufgenommen.

