Neue Ärztin im Hausarztzentrum Teltow

Das Hausarztzentrum Teltow freut sich, ab dem 1. Oktober, Alessa Müller-Foti, als neue Ärztin im Team begrüßen zu dürfen. Gemeinsam mit Annette Lang wird sie die hausärztliche Versorgung in Teltow weiter stärken und den Patientinnen und Patienten ein umfassendes medizinisches Angebot auf hohem Niveau bieten.

Der Schwerpunkt der Behandlung liegt bei Frau Müller-Foti auf der Behandlung von Diabetespatienten sowie der Behandlung des diabetologischen Fußes. Zum Leistungsspektrum gehören neben klassischen hausärztlichen Leistungen wie der Behandlung des Diabetes, Ruhe-EKG, Ultraschall, Hautkrebsscreening und psychosomatischer Beratung auch zahlreiche individuelle Gesundheitsleistungen wie Ernährungs- und Impfberatung, reisemedizinische Beratung, Quaddeltherapie sowie die Erstellung von Patientenverfügungen. „Wir freuen uns sehr, Frau Müller-Foti für unser Team gewonnen zu haben. Damit können wir die wohnortnahe und qualitativ hochwertige diabetologische Versorgung unserer Patientinnen und Patienten auch in Zukunft sicherstellen“, betont Wolfgang Taciak, kaufmännischer Direktor der MEG Teltow.

Sprechzeiten:

Montag: 08:00 – 13:00 Uhr

Dienstag: 13:00 – 18:00 Uhr

Mittwoch: 08:00 – 13:00 Uhr

Donnerstag: 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr

Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr

Die Akutsprechstunde findet täglich (außer dienstags) von 08:00 – 09:00 Uhr statt. Beratungen können neben Deutsch auch in Englisch, Französisch und Italienisch erfolgen. Das Hausarztzentrum Teltow befindet sich in der Potsdamer Str. 7/9 in Teltow.

Foto: Annette Lang und Alessa Müller-Foti

Foto: Annette Lang und Alessa Müller-Foti