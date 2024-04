Bäume für Keetmanshoop

Anlässlich des Tages des Baumes am 25. April ruft die Partnerschaftsinitiative Kleinmachnow-Keetmanshoop zu einer Spendenaktion auf: Bäume für den Klimaschutz als sichtbares Zeichen partnerschaftlicher Verbundenheit zwischen Deutschland und Namibia.

Von ihrem Besuch der designierten Partnerstadt Keetmanshoop während der Bürgerreise durch das südliche Namibia im März dieses Jahres haben die Mitglieder der Partnerschaftsinitiative Kleinmachnow-Keetmanshoop neben vielfältigen Eindrücken auch einige Projektideen mitgebracht.

Bei wolkenlosem Himmel und Temperaturen deutlich über 30 °C absolvierten die Besucher aus Kleinmachnow ein umfangreiches Besichtigungsprogramm und konnten erleben, welche Rolle Grün in der Stadt spielt. Bäume sind als Schattenspender unschlagbar, denn sie reinigen nicht nur die Luft, sondern kühlen sie auch durch die Transpiration ihrer Blätter. Während im Zentrum der Stadt herrlich blühende Straßenbäume zu finden sind, fehlen sie in den neu erschlossenen Stadtteilen, ebenso auf Schulhöfen und Spielplätzen.

Schon im September 2022, als eine Delegation aus Keetmanshoop zu einem Anbahnungsbesuch in Kleinmachnow weilte, wurden in einem gemeinsamen Workshop Ideen zur Umsetzung in einer Kommunalpartnerschaft formuliert. Die Begrünung des Ortes war eines dieser Vorhaben. Leider gerieten die Partnerschaftsbemühungen seitens der Kommune Kleinmachnow dann ins Stocken.

Deshalb ruft die Partnerschaftsinitiative Kleinmachnow-Keetmanshoop anlässlich des Tages des Baumes am 25. April zu Baumspenden für die designierte Partnerstadt auf. Je nach Baumart kann schon für umgerechnet 15,00 bis 35,00 Euro ein Baum angemessener Größe erworben werden. Die Bäume können dann im Oktober, wenn in Namibia der Tag des Baumes begangen wird, als sichtbare Zeichen partnerschaftlicher Verbundenheit gepflanzt werden.

Foto: C.W. Mueller