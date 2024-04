Blütenrundfahrten – Mit dem Bus zum 145. Baumblütenfest

Zum 145. Baumblütenfest in Werder (Havel) vom 27. April bis 05. Mai bietet regiobus Potsdam Mittelmark wieder die beliebten Blütenrundfahrten zu den Obstbauern der Region und am zweiten Festwochenende einen verdichteten ÖPNV-Takt zwischen Potsdam und Werder (Havel) als clevere Alternative zur Anreise per PKW.



Vom Bahnhof Werder (Havel) direkt zu den Obsthöfen! An den Wochenenden und am 01. Mai 2024 starten die Busse zwischen 9:45 Uhr und 17:25 Uhr mindestens im 20-Minuten-Takt vom Bahnhof Werder (Havel) aus zur Rundtour durch die blühenden Obstplantagen am Rande des schönen Havelstädtchens. Die letzten Rückfahrten von den Obstplantagen erfolgen gegen 18:00 Uhr. Von Montag bis Freitag wird die Tour von 9:45 bis 16:45 Uhr ab Werder Bahnhof zu den Höfen stündlich angeboten. Im Rundkurs werden bis zu 21 Höfe mit ihren leckeren Obstspezialitäten angefahren – Hop-on/Hop-off und wieder zurück. Also: Einsteigen, Erleben, Genießen! Die Blütentickets zum Preis von 10,- EUR (5,- EUR für Kinder im Alter ab 6 bis einschließlich 14 Jahren) können in den Fahrzeugen erworben werden. VBB-Tickets, das Deutschlandticket oder sonstige Fahrtberechtigungen haben bei diesen Sonderfahrten keine Gültigkeit.

Dichterer Takt der Linie 631 zum Fest

Zur entspannten An- und Abreise wird am 2. Festwochenende (03.05.-05.05.) der Linienverkehr verstärkt. Auf der Linie 631 zwischen Potsdam und Werder wird der 20-Minuten-Takt am Freitag und Samstag bis ca. 00:30 Uhr verlängert. Am Sonntag verkehrt die Linie zwischen 11:00 und 20:30 Uhr im 20-Minuten- Takt. Bei Bedarf wird das Angebot zu den Stoßzeiten weiter verdichtet.

Zusätzliche Fahrten in die Werderaner Ortsteile und nach Ferch und Caputh

Zusätzliche Fahrten werden am Freitagabend und am Samstag in die Ortsteile Bliesendorf, Glindow, Töplitz, NeuTöplitz, Petzow und Phöben (Linien 607, 632, 633 und 634) sowie nach Caputh und Ferch angeboten. So kann aus den Ortsteilen dem Fest bis weit in den Abend hinein gefeiert werden, am Samstag das Feuerwerk genossen werden und anschließend unbeschwert nach Hause gefahren werden. Auf der Linie 607 nach Caputh, Ferch und Petzow verkehren zusätzliche Rückfahrten am Freitagabend um 22:32 Uhr und am Samstagabend um 23:32 Uhr ab der Haltestelle Post). Am Wochenende tagsüber verkehren die Busse im gewohnten 2-Stunden-Takt. Zur Abreise nach Phöben verkehrt auf der Linie 632 am Freitagabend eine zusätzliche Fahrt um 22:16 Uhr ab Bahnhof (umsteigefreie Verbindung von Linie 633, 22:08 Uhr ab Post), am Samstagabend um 22:46 Uhr ab Bahnhof (umsteigefreie Verbindung von Linie 631, 22:35 Uhr ab Post).

Auf der Linie 633 nach Bliesendorf und Glindow verkehren Zusatzfahrten am Freitagabend um 22:52 Uhr ab Post sowie am Samstagabend um 22:32 Uhr.

Am Freitagabend verkehrt die Linie 634 nach Neu Töplitz neu um 22:46 Uhr ab Bahnhof (umsteigefreie Verbindung von Linie 631, 22:39 Uhr ab Post), die Fahrt um 20:53 Uhr muss dafür entfallen. Am Samstag wird erstmals ebenfalls ein Angebot eingeführt. Die Fahrten ab Neu Töplitz verkehren um 09:08, 15:08 und 19:08 Uhr. Die Rückfahrten fahren um 14:46, 18:46 und 23:14 Uhr ab Werder, Bahnhof.



Linienveränderungen im Stadtgebiet

Die Eisenbahnstraße und die Potsdamer Straße sind von Freitag, 03.05., 16:00 Uhr bis Sonntag, 05.05.2024, Betriebsschluss für den Linienverkehr gesperrt. Die Linien 580, 607, 630, 633, 635 und 641 müssen in dieser Zeit umgeleitet werden. Die Linie 580 bleibt auf der Berliner Str./B1. Die Haltestellen Lietzes Weg bis Wachtelburg entfallen. Die Linien 607 und 630 werden über Berliner Str./B1, Brandenburger Str., Kemnitzer Str., Kemnitzer Chaussee und Kesselgrundstr. umgeleitet. Am Samstag verkehrt die Linie 630 nur zwischen Bahnhof und Stadtrandsiedlung.



Die Linien 633 und 641 werden über Kemnitzer Str., Kemnitzer Chaussee und Kesselgrundstr. umgeleitet. Die zentrale Haltestelle Post wird in die Brandenburger Straße verlegt. Zusätzlich kommt es am Samstag, 04.05.2024 in der Zeit von ca. 10:45 Uhr bis 13:00 Uhr aufgrund des Festumzugs auf allen Linien zu starken Einschränkungen. Es findet kein Busverkehr zwischen dem Werderaner Bahnhof und der Werderaner Innenstadt statt und die Linien 607, 631, 633 und 641 enden

von Glindow / Potsdam kommend bereits am Lietzes Weg. Die Haltestelle Post kann in diesem Zeitraum nicht angefahren werden. Die Linie E30 verkehrt im Gesamtzeitraum des Baumblütenfests (27.04. – 05.05.2024) aufgrund der Aufbauarbeiten auf der Insel und der Parksituation nicht.

