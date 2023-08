Stahnsdorf radelt mit acht weiteren Kommunen im Landkreis

Zum dritten Mal beteiligt sich die Gemeinde Stahnsdorf an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“, diesmal mit Städten und Gemeinden sozusagen als Tandempartner.

Bei der Kampagne des „Klima-Bündnis für mehr Klimaschutz und Radverkehr“ treten seit 2008 Kommunalpolitikerinnen und -politiker sowie Bürgerinnen und Bürger in die Pedale. Stahnsdorf ist diesmal Teil einer kommunalen Gemeinschaftsaktion im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Gemeinsam mit den kreisangehörigen Gemeinden Nuthetal, Schwielowsee, Werder (Havel), Brück, Bad Belzig, Wiesenburg/Mark und Treuenbrietzen wird um die Wette geradelt. Der Aktionszeitraum läuft in diesem Jahr vom 01. bis 21. September 2023. An diesen 21 aufeinanderfolgenden Tagen können Kommunalpolitiker und Bürger Zweiradkilometer sammeln und ein Zeichen für mehr Radverkehr setzen. Aus den gefahrenen Kilometern ermittelt das Klima-Bündnis anschließend die Bundessieger in den Kategorien „Fahrradaktivste Kommune“ und „Fahrradaktivstes Kommunalparlament“.

Anmelden können sich sowohl Teams als auch Einzelpersonen. Letztere können sich einem bestehenden Team anschließen oder ein eigenes Team gründen. Die Teilnehmenden sammeln ihre Radkilometer, egal ob beruflich oder privat. Wer mitmachen möchte, findet alle Informationen auf der Stahnsdorfer Stadtradeln-Seite. Organisiert wird die Aktion von der Klimaschutzstelle, Schirmherr der Stahnsdorfer Teilnahme ist Bürgermeister Bernd Albers.

„Viele Wege in der Gemeinde lassen sich gut und klimafreundlich auf zwei Rädern zurücklegen. Steigen Sie aufs Rad und probieren Sie es aus“, appelliert Bürgermeister Bernd Albers und freut sich auf viele Mitstreiter.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf