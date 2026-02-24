Ab 2026 Reinigung der Biotonnen nur noch auf Abruf

Manchmal sind es die kleinen Veränderungen, die eine große Wirkung haben. So stellt die APM GmbH ab 2026 die Reinigung der Biotonnen auf ein bedarfsorientiertes System um. Anstelle einer automatischen Reinigung erfolgt diese künftig ausschließlich auf Abruf. Damit reagiert der kommunale Entsorgungsdienstleister auf den Wunsch nach mehr Flexibilität und einer ressourcenschonenderen Organisation seiner Dienstleistungen.

Die Biotonnenreinigung wird vom 2. März bis zum 5. November (nur bei frostfreien Temperaturen) angeboten. Die Reinigung wird für Biotonnen der Größen 60, 120 und 240 Liter angeboten. Sie erfolgt an einem gesonderten Termin (nicht am regulären Entleerungstag). Am vereinbarten Reinigungstermin wird die Biotonne automatisch entleert und anschließend direkt am Fahrzeug gründlich gespült.

Für die Entleerung am Reinigungstag wird die reguläre Entleerungsgebühr erhoben. Da die Tonne am Spültermin ohnehin geleert wird, empfiehlt die APM GmbH, die reguläre Entleerung vor dem Reinigungstermin auszusetzen. Für Terminabsprachen und weitere Informationen steht das APM-Service-Center gerne zur Verfügung.

Foto: APM GmbH