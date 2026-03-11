Teltow – Frau nach Küchenbrand schwer verletzt

Die Feuerwehr informierte die Polizei am 10. März über einen möglichen Brand in einer Teltower Dachgeschosswohnung. Als die Einsatzkräfte in der Havelstraße eintrafen konnten die Rettungskräfte keine Flammen, jedoch erhöhte Rauchentwicklung im Haus feststellen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben dann die Wohnung betreten und konnten eine bewusstlose Frau aus der Wohnung bergen. Diese musste sofort notfallmedizinisch behandelt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Dort wird sie gegenwärtig weiter stationär behandelt.

Nach ersten Erkenntnissen war der Brand offenbar in der Küche ausgebrochen und konnte gelöscht werden, bevor das Feuer auf weitere Räume überzugreifen konnte. Der Rauch verbreitete sich aber in der gesamten Wohnung. Was brandursächlich war, konnte bislang noch nicht eruiert werden. Die Polizei wird einen Brandursachenermittler zum Einsatz bringen und hat dafür Ermittlungen eingeleitet.

Foto: Pixabay.com