Adventskranz gesucht?

Vielleicht finden Sie ihn in Teltow? Denn am 30. November von 11:00 bis 18:00 Uhr veranstalten die Diakonischen Werkstätten in der Lichterfelder Allee 45 wieder ihren Weihnachtsverkauf. Im Kräutergarten der Einrichtung werden Weihnachtskränze, Weihnachtsgestecke, Weihnachtssträuße, Türkränze, Weihnachtsdekorationen, Kräutersalz, Kräuteressig und vieles mehr angeboten.

Während die Eltern nach Adventsdekoration stöbern, können sich die Kinder in der Bastelecke austoben. Wer zwischen den angebotenen Adventskränzen nichts Passendes findet, kann zwischen 16:00 und 18:00 Uhr auch einen Kranz nach den eigenen Vorstellungen selbst herstellen. Die klammen Finger wärmt bei Bedarf ein Becher Kaffee, Glühwein oder Kinderpunsch, und wenn das nicht reicht, gibt es Kuchen und Stockbrot an der Feuerschale.

Bild von pics_kartub auf Pixabay