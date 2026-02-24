Zweitägiger Warnstreik im ÖPNV ab Freitag

Verdi hat in Berlin zum nächsten Ausstand im Nahverkehr aufgerufen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, sollen Busse, Trams und U-Bahnen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am 27. und 28. Februar für 48 Stunden in den Depots bleiben. In Brandenburg sind laut Verdi alle kommunalen Verkehrsunternehmen betroffen, die Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband sind, darunter auch Regiobus Potsdam Mittelmark.

Es ist der zweite Warnstreik in der laufenden Tarifrunde. „Der Streik beginnt mit der Frühschicht am Freitag und endet mit dem Ende der Nachtschicht Sonntagfrüh”, teilte Verdi mit. Die Gewerkschaft hat nicht nur in Berlin, sondern auch in fast allen anderen Bundesländern zu Warnstreiks aufgerufen. Mancherorts dauert der Arbeitskampf lediglich einen Tag. Der von der Deutschen Bahn betriebene S-Bahn- und Regionalverkehr ist nicht betroffen.

Laut Verdi sind in Brandenburg alle kommunalen Verkehrsunternehmen betroffen, die Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband sind – darunter auch Regiobus Potsdam-Mittelmark. Regiobus teilt gleichzeitig mit, dass es zum Ausfall des regiobus-Infotelefons sowie des Kundenservice im Kundencenter am Bahnhof Werder, im Kundenbüro am Standort Bad Belzig und am Bahnhof Teltow Stadt kommen kann.

Foto: Redaktion