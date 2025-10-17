Samstag, Oktober 18, 2025
Aktuelles:
Teltower Stadtblatt-Verlag
Am Samstagabend rückten Spezialkräfte der Polizei Brandenburg nach Kleinmachnow aus, um einen Mann festzunehmen, der seine Exfrau mit einer Waffe bedroht hatte. Nun hat die Polizei genauere Einzelheiten bekannt gegeben. Demnach wurde der Mann einige Tage zuvor bereits wegen des selben Deliktes verhaftet, aber wieder auf freien Fuß gesetzt.
GrossbeerenPolizeiSicherheit

Großbeeren – Tatverdächtiger von sexuellem Übergriff gesucht

Redaktion

Im Juli soll es in Großbeeren zu einem sexuellen Übergriff auf eine 17-jährige Jugendliche gekommen sein. Von dem mutmaßlichen Täter wurde ein Phantombild erstellt, anhand dessen die Polizei nun nach dem Unbekannten sucht.

In einem Waldstück im Stadtgebiet soll ein bislang unbekannter Mann der Jugendlichen mit seinem Fahrrad den Weg versperrt haben. Nach einem kurzen Wortwechsel habe der Mann dann versucht, sie unsittlich zu berühren. Als die Jugendliche um Hilfe schrie und versuchte, sich der Situation zu entziehen, habe sie der Unbekannte daran gehindert und erneut unsittlich berührt. Erst durch körperliche Gegenwehr der Geschädigten habe sie sich vom Beschuldigten lösen und unverletzt vom Ort entfernen können. Von dem mutmaßlichen Täter wurde ein Phantombild erstellt, mit dem die Polizei nun nach dem unbekannten Mann sucht.

Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben? Hinweise – möglichst unter Angabe der Fahndungsnummer (90-25) – nimmt die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter der Telefonnummer 03371-6000 entgegen. Alternativ können Sie auch das Hinweisformular im Internet nutzen.

Foto: Polizeidirektion West

Das könnte dir auch gefallen

Autodieb in Teltow von Polizei festgenommen

Redaktion

Der Kleinbeerener Musiksommer geht in die dritte Runde

PM

Bußgeldfalle rotes X

Redaktion