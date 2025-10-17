Großbeeren – Tatverdächtiger von sexuellem Übergriff gesucht

Im Juli soll es in Großbeeren zu einem sexuellen Übergriff auf eine 17-jährige Jugendliche gekommen sein. Von dem mutmaßlichen Täter wurde ein Phantombild erstellt, anhand dessen die Polizei nun nach dem Unbekannten sucht.

In einem Waldstück im Stadtgebiet soll ein bislang unbekannter Mann der Jugendlichen mit seinem Fahrrad den Weg versperrt haben. Nach einem kurzen Wortwechsel habe der Mann dann versucht, sie unsittlich zu berühren. Als die Jugendliche um Hilfe schrie und versuchte, sich der Situation zu entziehen, habe sie der Unbekannte daran gehindert und erneut unsittlich berührt. Erst durch körperliche Gegenwehr der Geschädigten habe sie sich vom Beschuldigten lösen und unverletzt vom Ort entfernen können. Von dem mutmaßlichen Täter wurde ein Phantombild erstellt, mit dem die Polizei nun nach dem unbekannten Mann sucht.

Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben? Hinweise – möglichst unter Angabe der Fahndungsnummer (90-25) – nimmt die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter der Telefonnummer 03371-6000 entgegen. Alternativ können Sie auch das Hinweisformular im Internet nutzen.

Foto: Polizeidirektion West