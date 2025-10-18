BER und KÖTTER Aviation Security ausgezeichnet

Gleich zwei Auszeichnungen bei den diesjährigen Outstanding Security Performance Awards (OSPAs) gehen an den Flughafen Berlin Brandenburg (BER) und seine Partner: Oliver Braun, Leiter Flughafensicherheit der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB), wurde in der Kategorie „Herausragender Sicherheitsmanager Inhouse“ geehrt. Gemeinsam mit der KÖTTER Aviation Security erhielt das BER-Security-Team zudem den Preis in der Kategorie „Herausragende Sicherheitspartnerschaft“.

Die OSPAs zählen zu den international renommiertesten Auszeichnungen der Sicherheitsbranche und würdigen exzellente Leistungen, Innovation und Führungsstärke im Sicherheitsmanagement.

Ausgezeichnet wurde die außergewöhnliche Zusammenarbeit zwischen dem Flughafen BER und KÖTTER Aviation Security, die im Sommer 2024 innerhalb weniger Tage die Sicherheitsdienstleistungen am Flughafen der Hauptstadtregion übernahm – ein Kraftakt, der durch gegenseitiges Vertrauen, Transparenz und höchste Professionalität gelang. Beide Teams bewältigten gemeinsam die Herausforderung nicht nur erfolgreich, sondern setzten neue Standards in Qualität und Zusammenarbeit. Der reibungslose Übergang, die schnelle Integration von über 300 Mitarbeitenden sowie das erfolgreiche Bestehen des Audits durch die Nationale Qualitätssicherungsstelle (NQS) stehen exemplarisch für gelebte Exzellenz und Partnerschaft auf Augenhöhe.

István Szabó, Geschäftsführer Operations (COO) der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Ich gratuliere allen Beteiligten herzlich zu diesem herausragenden Erfolg. Diese beiden Auszeichnungen sind Ausdruck einer außergewöhnlichen Teamleistung – sie zeigen, was möglich ist, wenn Professionalität, Engagement und Zusammenhalt aufeinandertreffen. Mein besonderer Glückwunsch gilt auch Oliver Braun, der mit seiner Führungsstärke und seinem Weitblick die Sicherheitsstrategie des BER nachhaltig geprägt hat. Wir sind stolz auf diese Anerkennung und danken insbesondere unseren Partnern von KÖTTER Aviation Security für die hervorragende Zusammenarbeit.“

Andreas Kaus, Geschäftsführender Direktor der KÖTTER Aviation Security SE & Co. KG: „Diese Auszeichnung bestätigt eindrucksvoll, was wir gemeinsam erreicht haben: In einer herausfordernden kritischen Situation haben wir Verantwortung übernommen, schnell gehandelt und als ein Team funktioniert. Die Partnerschaft mit dem Flughafen BER steht für Vertrauen, Transparenz und Qualität – Werte, die unser Handeln leiten. Mein Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen beider Häuser, die diesen Erfolg möglich gemacht haben.“

Mit dem Doppelerfolg bei den OSPAs setzen der Flughafen BER und KÖTTER Aviation Security ein Zeichen für gelebte Exzellenz und partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Sicherheitsbranche. Die Auszeichnungen unterstreichen, dass erfolgreiche Sicherheitsarbeit heute mehr denn je auf Kooperation, klarer Führung und gemeinsamer Verantwortung basiert.

Mit den Outstanding Security Performance Awards (OSPAs) werden herausragende Leistungen von Unternehmen und Personen aus der Sicherheitsbranche ausgezeichnet. Die unabhängigen und integrativen OSPAs bieten die Möglichkeit, die von Unternehmen oder Personen in der Sicherheitsbranche erbrachten außergewöhnlichen Leistungen auszuzeichnen und ihre Erfolge zu würdigen.

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