„Für Ihre Gesundheit“: Neue medizinische Video-Reihe

Video statt Wikipedia: Eine neue Video-Serie des Berliner Helios-Klinikums „Emil von Behring“ klärt Laien und Patienten anschaulich über Krankheiten und Behandlungen auf – verständlich und anschaulich verlieren auch abstrakte Begriffe ihren Schrecken.

Mit seinem neuen Angebot bietet das Helios-Klinikum „Emil von Behring“ einen attraktiven Mehrwert für Patientinnen und Patienten und medizinische Laien, die kompakte Informationen zu bestimmten Themen suchen. Zum Auftakt der neuen Video-Serie informiert Dr. Michael Naundorf, Chefarzt der Klinik für arterielle und endovaskuläre Gefäßchirurgie und Phlebologie, über das Bauchaortenaneurysma.

Das Konzept: In der neuen Video-Reihe „Für Ihre Gesundheit“ stehen typische Patienten-Fragen zu einem bestimmten Thema bzw. einem konkreten Krankheitsbild im Zentrum: Bei dem Experteninterview zum Bauchaortenaneurysma gibt Chefarzt Dr. Michael Naundorf zunächst eine Begriffserklärung. Danach informiert er über Entstehung, Diagnose und mögliche Symptome sowie über die Behandlungsformen und die Nachsorge der vergrößerten Bauchschlagader. Mit der Vorstellung eines Patienten, der unter einer vergrößerten Bauchschlagader litt, bekommen die Zuschauer neben theoretischen Wissen auch gleich eine konkrete Patientengeschichte vermittelt. In weniger als sechs Minuten erfährt der medizinische Laie so anschaulich und nachvollziehbar, worauf es bei dieser Erkrankung ankommt: www.helios-gesundheit.de/berlin-behring/aneurysmen

„Die Behandlung eines Bauchaortenaneurysma gehört in meinem Fachgebiet zum Tagesgeschäft und ist zudem ein beliebtes Thema unserer Patientenveranstaltungen. Mit dem Video-Expertengespräch kann ich interessierten Laien gerade in Zeiten wie diesen die wichtigsten Punkte nun losgelöst von Zeit und Ort nahebringen“, betont Chefarzt Dr. Naundorf, der zugleich Sprecher des Zertifizierten Gefäßzentrums Berlin Südwest ist.

„Mit der künftigen Reihe ‚Für Ihre Gesundheit‘ kommt das Klinikum zum Patienten und nicht der Patient zum Klinikum“, erläutert Klinikgeschäftsführer Florian Kell. Dennoch soll das Video-Angebot medizinische Laien-Veranstaltungen nicht ersetzen, sondern ergänzen. Denn bei Veranstaltungen vor Ort ist das direkte Nachfragen einfacher. Weitere Vorteile von Videos: „Mit den Videos bieten wir potenziellen Patientinnen und Patienten eine besonders niedrigschwellige Möglichkeit, den behandelnden Arzt bzw. die behandelnde Ärztin kennenzulernen und erstes Vertrauen aufzubauen,“ so Kell.

Das Helios-Gefäßzentrum Berlin Südwest ist telefonisch erreichbar unter: 030 / 81 02-2200. PM

Bild: pixabay.com