Stahnsdorf – Lebendiger Adventskalender startet

Der Veranstaltungsplan für die Vorweihnachtszeit steht. Mit dem Lichterfest im Rathaus am 1. Dezember wird der „Lebendige Adventskalender“ eingeläutet, mit einem Reigen an Gottesdiensten an Heiligabend endet er.

Zu den alljährlichen Highlights zählen der Stahnsdorfer Adventsmarkt, der traditionell am zweiten Adventssonntag auf dem Dorfplatz stattfindet. Aber auch davor und danach bietet der Kalender an 24 Dezembertagen jede Menge Abwechslung. Kitas, Vereine, Ortswehren, Kirche, Seniorenbeirat, Künstler, Gewerbetreibende und Privatpersonen – sie alle machen den „Lebendigen Adventskalender“ zu dem, wozu er gedacht ist: Menschen in netter vorweihnachtlicher Atmosphäre zusammen und einander näher zu bringen.

Genau auf diese Form des Austauschs freuen sich auch in diesem Jahr die Organisatorinnen Britta Engelmann-Hübner, Anne Klarl und Ines Pietsch. Die Tradition des „Lebendigen Adventskalenders“ lebt seit 2009 – lediglich durch die Coronazeit unterbrochen. Sie steht für eine liebevoll und vielfältig gestaltete Vorweihnachtszeit von Stahnsdorfern für Stahnsdorfer. Die Veranstaltungsreihe wird durch die Gemeinde Stahnsdorf unterstützt. In einem digitalen Adventskalender sowie im dortigen Veranstaltungskalender werden die Aktionen veröffentlicht.

Fotos: Gemeinde Stahnsdorf