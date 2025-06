Pakt feiert Neuansiedlung in Stahnsdorf

Am 20. Juni wurde der neue Firmensitz der Firma Pakt in Stahnsdorf feierlich eingeweiht. Der Produktions- und Bürokomplex an der Martin-Gürtler-Straße ist Teil des Gewerbegebiets Quermathe/Grüner Weg.

Pakt produziert gewerbliche und industrielle Kältetechnik sowie moderne Wärmepumpentechnologie. Seit über sieben Jahrzehnten steht das Unternehmen für maßgeschneiderte Anlagenkonzepte, die innovative Technik mit zuverlässiger Leistung verbinden. Von der Entwicklung über die Planung bis zur Umsetzung bieten wir umfassende Lösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. „Wir sind von Potsdam nach Stahnsdorf gezogen, weil hier alle Voraussetzungen stimmen. Wir haben von Anfang an sehr gut mit der Gemeindeverwaltung zusammengearbeitet und sind sehr froh, dass Stahnsdorf nun unser neues Zuhause ist. In Stahnsdorf werden die kältetechnischen Anlagen vorgefertigt, sodass sie beim Kunden nur noch vor Ort verkabelt werden müssen. Wir beschäftigen circa 50 eigene Mitarbeiter sowie 20 weitere Mitarbeiter über externe Dienstleister und erwirtschaften einen Jahresumsatz von circa 20 Millionen Euro. Wir planen, weiter zu wachsen und neue Arbeitsplätze zu schaffen“, sagte Sebastian Querner, Geschäftsführer von Pakt.

Sebastian Querner, Geschäftsführer von Pakt.

Pakt wurde 1946 von Alfred Kunze als Handwerksbetrieb in Potsdam gegründet. Der Fokus lag zunächst auf dem Handel und der Reparatur von Kühlschränken. Nach der Verstaatlichung und Integration in den VEB Kältetechnik Potsdam im Jahr 1972 wurde das Leistungsspektrum um industrielle Kältetechnik sowie Wärmepumpen erweitert. 1992 erfolgte die Privatisierung. Das Leistungsportfolio umfasst die Planung, Installation, Inspektion, Wartung und Instandsetzung gewerblicher und industrieller Kälteanlagen.

