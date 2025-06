Nonstop nach Kanada: Mit dem Erstflug am 20. Juni von Air Transat startet die neue Langstreckenverbindung vom BER nach Toronto. Bis zum Ende des Sommerflugplans 2025 verbindet die kanadische Fluggesellschaft die Hauptstadtregion zweimal pro Woche mit der größten Stadt Kanadas – jeweils montags und freitags.

Über den Toronto Pearson Airport (YYZ) bietet Air Transat Reisenden im Codeshare mit Porter Airlines bequeme Anschlussmöglichkeiten zu weiteren Zielen in Kanada und den USA, darunter Montreal, Vancouver, Calgary und Las Vegas. „Wir freuen uns mit Air Transat einen neuen Airline-Partner am BER zu begrüßen. Mit Toronto bietet sich Reisenden aus der Hauptstadtregion ein spannendes neues Langstreckenziel in Nordamerika“, sagt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. „Die neue Nonstop-Verbindung nach Kanada ist ein wichtiger Meilenstein für den Flughafenstandort BER. Sie stärkt unser interkontinentales Streckennetz, bietet neue Reisemöglichkeiten und öffnet gleichzeitig wirtschaftliche und touristische Potentiale für die Region Berlin Brandenburg.“

Für die Verbindung nach Toronto setzt Air Transat moderne, treibstoffeffiziente Airbus A321LR ein, die 199 Passagieren Platz bieten – davon 12 Sitze in der Club Class und 187 in der Economy-Class. An Bord steht ein persönliches Unterhaltungssystem mit Touchscreen, USB-Anschluss sowie einer vielfältigen Auswahl an Filmen, Serien und Musik zur Verfügung. Alternativ ist das Streaming über das eigene Gerät via WLAN möglich. Die Flugzeit vom BER nach Toronto beträgt 8 Stunden und 50 Minuten, in der Gegenrichtung ist es eine Stunde weniger „Wir freuen uns sehr über die Aufnahme dieser neuen Nonstop-Verbindung nach Kanada. Sie bietet deutschen Reisenden einen direkten und bereichernden Zugang zu den vielfältigen Landschaften, pulsierenden Städten und der einzigartigen Kultur des Landes“, berichtet Cyril Cousin, Direktor von Air Transat für Frankreich und Benelux. „Dank des Joint Ventures mit Porter Airlines sind nahtlose Verbindungen von Toronto zu wichtigen Zielen wie Montreal, Vancouver, Calgary, Edmonton und Halifax möglich. Somit ist es einfacher denn je, zu entdecken, was Kanada zu bieten hat.“

Auf der neuen Strecke BER-Toronto-BER kommt erstmals die ApronAI der Firma Assaia sowohl am BER als auch am Flughafen Toronto zum Einsatz. Die Technik, „Digital Turnaround“ genannt, wird am Flughafen Berlin Brandenburg seit März 2024 genutzt. Strategisch positionierte Live-Kameras und selbstlernende KI-basierte Software analysieren die Abfertigung in Echtzeit. Bei Verzögerungen oder Abweichungen sendet das System Empfehlungen an die operativen Entscheider im Airport Control Center (ACC). Das ermöglicht es allen Prozesspartnern rasch zu reagieren und eventuelle Verzögerungen zu reduzieren. „Toronto begeistert mit kulinarischer Vielfalt, lebendigen Vierteln und einem unverwechselbaren kanadischen Flair. Als Tor zu Ontarios Seen, Naturparks und charmanten Kleinstädten macht es diese neue Direktverbindung deutschen Gästen so einfach wie nie zuvor, das Beste aus zwei Welten zu erleben – Stadt und Natur,“ kommentiert Lydia Devereaux, Director, International Marketing, Destination Ontario. „Wir freuen uns sehr, dass Air Transat diese Verbindung anbietet und Toronto sowie Ontario damit noch näher an Deutschland rücken.“

Fotos: © Günter Wicker / Flughafen Berlin Brandenburg GmbH