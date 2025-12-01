CDU in Großbeeren wählt neuen Vorstand

Am 28. November fand die Jahreshauptversammlung der CDU-Großbeeren statt, bei der ein neuer Vorstand gewählt wurde. Adrian Hepp wurde einstimmig als Vorsitzender bestätigt.

Im Dorfgemeinschaftshaus Kleinebeeren berichtete Hepp über die Vorstandarbeit, die aktuellen Mitgliederzahlen und die zukünftige politische Ausrichtung des Gemeindeverbandes.

Besonders stolz sei der alte und neue Vorsitzende darauf, dass die Mitgliederzahlen stets und ständig steigen. „Im November durften wir unser 60. Mitglied bei der CDU-Großbeeren begrüßen. Das ist Rekord, so viele Mitglieder hatten wir noch nie“, erklärte Hepp sichtlich erfreut.

Danny Eichelbaum (MdL) führte als Versammlungsleiter durch die Sitzung. Der neu gewählte Vorstand wird ergänzt durch die Stellv. Vorsitzende Lamiss Bresemann, dem Kassenwart Michael Richter, dem Schriftführer Uwe Fischer und den Beisitzern Silke Hepp, Torsten Plicket und Nico Heda.

In seiner Antrittsrede bedankte sich Adrian Hepp für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und dem nicht mehr zur Wahl angetretenen Manfred Seelig für seine langjährige und erfolgreiche Arbeit im Vorstand.

„Trotz der aktuellen politischen Herausforderungen in Großbeeren, wo bei einigen politischen Wählergruppen und Gemeindevertretern die Sacharbeit nicht im Vordergrund steht, freue ich mich auf die weitere Arbeit im Gemeindeverband. Wir sind ein großes Team mit tollen Menschen, die sich alle dafür einsetzen, unsere Gemeinde zu entwickeln und voranzubringen“, erklärte Hepp abschließend.

Fotos: CDU-Großbeeren