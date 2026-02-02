Neues Umweltbildungsangebot der APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH

Um ihr Umweltbildungsangebot weiter auszubauen, stellt die APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH ab Februar neue Umweltkoffer zum Verleih für Betreuungs- und Bildungseinrichtungen zur Verfügung. Ziel des Angebots ist es, Kinder spielerisch, kreativ und altersgerecht an die Themen Umwelt, Abfall und Recycling heranzuführen.

Mit den Ausleih-Umweltkoffern „Kleine Umwelthelden“ (für Kindertagesstätten) und „Abfallexperten“ (für Schulen) unterstützt die APM GmbH Kitas und Schulen dabei, diese wichtigen Inhalte gemeinsam mit den beiden Figuren Lilli und Emil zu entdecken. Der Koffer ermöglicht es, sich über einen Zeitraum von rund zwei Wochen intensiv mit den Themen auseinanderzusetzen. Besonders gut eignet sich der Einsatz als Vorbereitung auf eine Umweltbildungsaktion mit dem Team der Unternehmenskommunikation der APM GmbH. Für den Verleih stehen insgesamt vier Umweltkoffer zur Verfügung: zwei Schulkoffer „Abfallexperten“ und zwei Kitakoffer „Kleine Umwelthelden“.

Die Inhalte der beiden Kita-Koffer sind identisch, ebenso sind die beiden Schulkoffer inhaltlich gleich aufgebaut. Alle Umweltkoffer enthalten unter anderem Spiele, Bücher, Puzzle sowie liebevoll erstellte Arbeitsmaterialien für Erzieherinnen, Erzieher, Lehrkräfte und Kinder.

Die Mietdauer beträgt zwei Wochen. Es gibt keine Leihgebühr aber eine 50 Euro Kaution (Rückerstattung nach unversehrter Rückgabe). Einrichtungen, die Interesse an einem Umweltkoffer haben, können sich per E-Mail an presse@apm-niemegk.de wenden und ihre Einrichtung sowie den Wunschzeitraum benennen. Für eventuelle Rückfragen wird zudem um die Angabe einer Telefonnummer gebeten. Die APM GmbH prüft die Verfügbarkeit und meldet sich anschließend zurück – gegebenenfalls mit einem Alternativzeitraum.

Mit dem neuen Angebot möchte die APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH einen Beitrag zur frühzeitigen Umweltbildung leisten und nachhaltiges Lernen von Kindern auf anschauliche und praxisnahe Weise unterstützen.

Fotos: APM GmbH