Stahnsdorf setzt Bauprogramm für Barrierefreiheit im ÖPNV fort

Rund anderthalb Jahre nach dem letzten Haltestellenumbau nimmt die Gemeinde ihr Bauprogramm zur Herstellung von Barrierefreiheit im ÖPNV wieder auf. Ab dem 3. März und bis zum Ende der Osterferien wird mit dem Neubau der Bushaltestelle „Teltower Weg/Nord“ (OT Schenkenhorst) begonnen.

Dieser Haltepunkt in Fahrtrichtung Stahnsdorf befindet sich bislang in der Sputendorfer Landstraße (K 6903) und wird künftig in der Güterfelder Straße (K 6902) zu finden sein. Ebenfalls in dem vorgenannten Zeitraum wird die Fußgängerquerung Annastraße/West (Straßenseite Gemeindezentrum) vervollständigt. Diese Maßnahme sowie die erstgenannte in Schenkenhorst sind mit halbseitigen Fahrbahnsperrungen verbunden. Im Baustellenbereich auf der Güterfelder Straße (K 6902) ist eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h angeordnet.

Bis Ende Juni 2026 folgen Bauarbeiten an folgenden weiteren Haltestellen:

▷ Umbau Green Park/Nord und Süd

▷ Neubau Am Upstall/West

▷ Umbau Teltower Weg/Süd

Auch im Verlauf dieser Bauarbeiten kommt es zu unvermeidlichen Verkehrseinschränkungen.

Zu gegebener Zeit folgen dazu auf stahnsdorf.de weitere Informationen. Mit den Arbeiten beauftragt ist die Rausch Straßen- und Tiefbau GmbH aus Falkensee. Die Investition in die diesjährigen Maßnahmen beträgt rund 430.000 Euro. Das Landesamt für Bauen und Verkehr fördert die Maßnahme zu 90 Prozent, den Rest trägt die Gemeinde.

Seit 2023 und abschließend in 2026 stellt die Gemeinde für eine bessere Integration mobilitätseingeschränkter Fahrgäste insgesamt 20 Bushaltestellen der sogenannten Kategorie C1 barrierefrei her. Es handelt sich dabei um Haltestellen mit lokaler Umstiegsfunktion oder besonderer Aufenthaltsqualität. Die wohl aufwändigste unter den 20 Umbaumaßnahmen waren die beiden westlichen und östlichen Bushaltestellen am Friedrich-Weißler-Platz.

Fotos: Gemeinde Stahnsdorf