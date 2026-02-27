Kunst in der Sparkasse Stahnsdorf – Farbe, Struktur und Bewegung stehen im Mittelpunkt

Noch bis zum 20. Mai ist eine Ausstellung mit Bildern des Malers Uwe Schmidt in den Räumen der Geschäftsstelle Stahnsdorf der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS), Potsdamer Allee 82, zu sehen.

Der in Berlin geborene und inzwischen in Stahnsdorf beheimatete Uwe Schmidt ist seit 2020 aktiv kunstschaffend und hat seine Werke bereits 2023 und 2025 auf dem Teltower Kunstsonntag präsentiert. Seine Arbeiten sind abstrakte Kompositionen in Rakel- und Mischtechnik. Farbe, Struktur und Bewegung stehen dabei im Mittelpunkt. Die Bilder erzählen keine konkrete Geschichte – sie eröffnen einen Raum. Die Betrachter sind eingeladen, einzutauchen und in einen persönlichen Dialog mit dem Werk zu treten. „Jedes Bild transportiert Stimmungen und Emotionen. Was sichtbar wird, entsteht im Zusammenspiel von Farbe, Oberfläche und individueller Wahrnehmung. So fühlt jeder etwas anderes – und genau darin liegt die Kraft der abstrakten Kunst“, so der Künstler.

Das Team der Sparkasse in Stahnsdorf freut sich über Interessenten zu den üblichen Öffnungszeiten: montags, mittwochs und freitags von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Foto: Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam