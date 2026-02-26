regiobus erhält fast 3 Mio. EUR Fördermittel für den Kauf von E-Bussen

Im Rahmen der Fachkonferenz des Bundesverkehrsministeriums „Klimafreundliche Busse“ “ (BUSKON 2026) in Berlin übergab Bundesminister Patrick Schnieder am 24. Ferbruar Förderurkunden an Verkehrsunternehmen aus ganz Deutschland. Auch die regiobus Potsdam Mittelmark GmbH hatte sich erfolgreich beworben.

Der Geschäftsführer der regiobus Martin Grießner nahm so vom Minister einen Fördermittelbescheid über 2.900.800 EUR für die Beschaffung von 14 E-Bussen bis zum Jahr 2030 als Ersatz veralteter Dieselbusse entgegen. Im aktuellen Förderaufruf der Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr erhalten 151 Unternehmen insgesamt 417 Millionen Euro.

Gefördert wird die Beschaffung von insgesamt 1.887 neuen Elektrobussen. Patrick Schnieder, Bundesverkehrsminister: „Elektrobusse sind ein zentraler Baustein für einen klimafreundlichen öffentlichen Personennahverkehr. Mit unserer Förderung investieren Verkehrsunternehmen in saubere, leise und innovative Technologien. Mehr als 2.200 durch uns geförderte Elektrobusse sind bereits im Einsatz. Dadurch werden insgesamt bereits mehr als 130.000 Tonnen an CO₂ im Vergleich zu Dieselbussen eingespart. Weitere rund 1.900 E-Busse kommen jetzt hinzu. Das zeigt: Der Umstieg funktioniert – und bringt Vorteile für Fahrgäste und Anwohner ebenso wie für Klima und Umwelt. Insgesamt unterstützen wir diese Transformation seit 2021 mit rund 1,5 Milliarden Euro.“ Marko Köhler, Landrat Landkreis Potsdam-Mittelmark: „Die Bedeutung eines modernen Busverkehrs in unserem Landkreis kann man nicht deutlich genug formulieren. Wir begrüßen die Unterstützung des Bundes, damit uns die gesetzeskonforme Beschaffung sauberer Fahrzeuge bis 2030 ermöglicht wird.“

Martin Grießner, Geschäftsführer der regiobus Potsdam Mittelmark GmbH: „Die im Förderprogramm bereitgestellten Mittel werden es uns erleichtern die zum Klimaschutz beschlossene europäische Richtlinie zu erfüllen und als ÖPNV-Anbieter im Landkreis Potsdam-Mittelmark einen noch stärkeren Beitrag zum Schutz von Klima und Umwelt zu leisten. Wir freuen uns daher sehr über diese wichtige Unterstützung des Bundesministeriums, denn ohne diese wäre die Umstellung unserer Flotte nicht leistbar.“

Insgesamt hat das Bundesministerium für Verkehr (BMV) über die bestehende Förderrichtlinie 334 verschiedene Unternehmen in 400 Projekten über 6 Förderaufrufe unterstützt – sowohl bei der Fahrzeugbeschaffung als auch bei der Erstellung von Machbarkeitsstudien. Das sind rund 5.300 Fahrzeuge einschließlich Lade-, Tank- und Wartungsinfrastruktur sowie knapp 100 Studien, die erstellt wurden. Bundesverkehrsminister Schnieder kündigte zudem auf der Konferenz an: „Wir wollen noch im Frühjahr eine neue Förderrichtlinie veröffentlichen und einen weiteren Förderaufruf dazu starten. Dafür stellen wir für 2026 bis zu 500 Millionen Euro bereit.“

Seit 2021 unterstützt das BMV über die „Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr“ den Markthochlauf klimafreundlicher Busse. Förderfähig sind insbesondere batterieelektrische Busse sowie Busse mit Brennstoffzellentechnologie; in früheren Förderphasen auch Fahrzeuge mit Biomethanantrieb. Neben der Fahrzeugbeschaffung werden die erforderliche Lade- und Tankinfrastruktur sowie Machbarkeitsstudien gefördert. Teile der Mittel werden im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) über die europäische Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) kofinanziert.

Fotos: regiobus Potsdam Mittelmark GmbH