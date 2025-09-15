Neuer Geschäftsführer für den operativen Betrieb am BER gestartet

Am 15. September hat István Szabó als Geschäftsführer Operations (COO) der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH sein Amt angetreten. Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft FBB hatte István Szabó in seiner Sitzung am 7. Mai als neuen Geschäftsführer für den operativen Betrieb am Flughafen BER bestellt. Er ergänzt damit die Geschäftsführung der FBB unter dem Vorsitz von Aletta von Massenbach.

István Szabó war zuvor geschäftsführender COO und Chief Passenger Officer des Flughafens Budapest Liszt Ferenc und besitzt umfangreiche Erfahrung im Flughafenbetrieb sowie in einer Reihe operativer Innovationsprojekte. Unter seiner Mitwirkung ist der Flughafen Budapest in den Jahren 2023 und 2025 im ACI Airport Service Quality Ranking zwei Mal zum besten Flughafen Europas in der Kategorie „15 bis 25 Millionen Passagiere pro Jahr“ benannt worden.

Der Ungar begann seine Laufbahn 2005 als Geschäftsführer des Sicherheitsdienstleisters I-SEC Hungary und spricht fließend Deutsch und Englisch. Von 2016 bis 2020 war er als Chief Security Officer für die Flughafensicherheit des Flughafens Budapest verantwortlich. Insbesondere in den Jahren seit 2020 war er als Chief Passenger Officer und geschäftsführender COO maßgeblich mitverantwortlich für Qualitätsinitiativen am Flughafen wie den Remote City Check-in und die Einrichtung von Care Zones für Passagiere.

István Szabó hat Jura und Staatswissenschaften in Budapest studiert, ist ausgebildeter European Aviation Security Manager, absolvierte das Security Management Systems Program von IATA und ist ein Certified Cyber Security Experte.

Foto: István Szabó © Oliver Lang / Flughafen Berlin Brandenburg GmbH