49ers erleiden fünfte Saisonpleite gegen Leverkusen

Die Stimmung in der Halle war großartig, für einen Sieg der 49ers reichte es am 12. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB dennoch nicht. Das von der Mittelbrandenburgichen Sparkasse präsentierte Weihnachtsspiel verlief lange Zeit spannend, bevor sich die Gäste im letzten Abschnitt entscheidend absetzen konnten. Der Endstand von 63:81 (37:38) resultiert im sechsten Tabellenplatz für die TKS 49ers.



Die rund 400 Fans in der Berlin Brandenburg International School bekamen am dritten Advent neben einem festlichen Rahmenprogramm der MBS ebenso ein intensives Spiel auf Augenhöhe zwischen den TKS 49ers und Bayer Giants Leverkusen zu sehen… zumindest drei Viertel lang. Nach dem Tip-Off vergingen ganze zwei Spielminuten, bevor die TKS 49ers, in Person von Filip Kamenov, das Scoring der Partie per Dreier eröffneten. Auch die Bayer Giants Leverkusen fanden kurz darauf ihren Rhythmus und gingen letztendlich sogar mit einer sechs Punkte-Führung in die erste Viertelpause. Die nächsten zehn Minuten hatten hingegen die Hausherren, angeführt von Robin Jorch als Topscorer, die Nase vorn. Der Kapitän verkürzte unter anderem per Dreipunktewurf zum Halbzeitstand von 37:38. In der zweiten Hälfte erhöhte ProA-Absteiger Leverkusen dann den Druck auf die 49ers. Folglich unterliefen den Gastgebern zu viele Turnover (24) und auch von der Freiwurflinie wurden in den entscheidenden Momenten einige Punkte liegengelassen. Im dritten Viertel konnte durch die eigene größtenteils gelungene Verteidigung noch Schadensbegrenzung betrieben werden. Im letzten Abschnitt lief jedoch auch offensiv vieles nach dem Plan der Giants sowie deren Topscorer Brach und McBride, weshalb sich TKS am Ende doch recht deutlich mit 63:81 geschlagen geben musste. „Wir haben es heute schlichtweg nicht geschafft, unseren Gameplan über die kompletten vierzig Minuten umzusetzen. Wir hoffen, dass wir die Fans beim nächsten Heimspiel im neuen Jahr wieder mit einem Sieg belohnen können. Doch vorher wollen wir nächste Woche in Wolmirstedt das Jahr 2023 auf positive Weise beenden“, resümierte Jordan Müller nach der Partie.

Wer die kurze Auswärtsfahrt zu den SBB Baskets nach Wolmirstedt auf sich nehmen möchte, muss sich den 23. Dezember um 15 Uhr im Kalender markieren.

Für TKS spielten: Jorch (17 Punkte), Bondarenko (8), Wagner (7), Kamenov (6), Peters (6), Hildebrandt (5), Stegmann (5), Mikhieiev (4), N’Sondé (3), von Saldern (2), Müller, Hampl.