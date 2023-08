Erfrischungen vom Kanzler – Olaf Scholz beim Mauerweglauf

Am 12. August besuchte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Teltow. Anlass war der Mauergedenktag, der sich am 13. August zum 62. Mal jährt, und der damit verbundene 100 Meilen Lauf, der über die Extremdistanz von rund 161 Kilometern entlang des ehemaligen Grenzstreifens führt. Das Zeitlimit liegt für Einzelläufer bei 30 Stunden.

Teltow war einer von insgesamt drei Wechselpunkten, 56 Kilometer nach dem Start in Berlin und noch über 100 Kimlometer vom Ziel entfernt. Hier konnten die Läuferinnen und Läufer ihre Wechselkleidung abgeben und die Staffeln wechseln. Der Bundeskanzler empfing die Teilnehmer an der Jahnsporthalle, versorgte sie mit Erfrischungen und kam mit ihnen ins Gespräch. Viele hatten den Extremlauf als Staffel in Angriff genommen. Wie die Organisatoren mitteilten, wollen einige der mehr als 350 Angemeldeten auch die gesamten 161 Kilometer laufen.

Der Mauerweglauf ist um 06:00 Uhr im Berliner Erika-Hess-Stadion gestartet und führt die Beteiligten zunächst über den Checkpoint Charlie und die EastSideGallery zum Sportplatz in Teltow. Von dort geht es über die Stationen Gedenkstätte Griebnitzsee, Schloss Sacrow, Grenzturm Nieder Neuendorf, Oranienburger Chaussee und Mauerpark zurück zum Ausgangspunkt. In diesem Jahr wird im Uhrzeigersinn gelaufen, jedes Jahr wechselt die Laufrichtung.

Seit 2011 erinnert der Mauerweglauf an die Toten an der ehemaligen Grenze, die Deutschland zwischen 1961 und 1989 teilte. Schirmherr der Veranstaltung ist der ehemalige DDR-Bürgerrechtler und Vorstandsvorsitzende der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Rainer Eppelmann.

Foto:Redaktion