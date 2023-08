Auf die Türen, fertig, los!

Die erste Teltower Sportkiste wurde am 08. August 2023 vor dem Jugendtreff Teltow (JTT) in der Osdorfer Straße 9 aufgestellt. Die Anschaffung erfolgte mit Unterstützung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

Auch für eine zweite Sportkiste hat Teltow bereits die Zusage des DOSB. Sie soll noch in diesem Herbst im Ortsteil Ruhlsdorf ihren Platz finden. Beide Sportkästen sollen Mitte Oktober offiziell der Öffentlichkeit übergeben werden.Bei den Sportboxen handelt es sich um ein öffentliches, kostenloses Ausleihangebot von Trainingsgeräten, mit denen Menschen niedrigschwellig Sport an der frischen Luft treiben können – allein, zu zweit oder in der Gruppe.

Zu den Geräten gehören unter anderem Medizinbälle, Kettlebells und Springseile, Volleybälle, Spikebälle und Indiaca, Speed-Badminton, Frisbees und auch ein Blindenfußball. Das „Prinzip Sportbox“ ist kinderleicht: Wer kostenlos Sportgeräte ausleihen möchte, lädt sich einfach eine App herunter, öffnet die Box, nimmt das Gewünschte heraus und spielt.Der Aufwand für die Nutzerinnen und Nutzer ist minimal. Sie müssen sich in der App „SportBox-app and move“ registrieren, die kostenlos heruntergeladen werden kann. Die Nutzung der Sportbox und der darin enthaltenen Geräte ist ebenfalls kostenlos – und zwar in ganz Deutschland.

Eine Sportbox mit den darin enthaltenen Sportgeräten hat einen Wert von 25.000 Euro.

Für weitere Geräte erhält die Stadt Teltow einen einmaligen Gutschein über 200 Euro. Die monatliche Nutzungsgebühr von 135 Euro ist für 24 Monate inklusive, danach übernimmt Teltow die Kosten. Im Rahmen des DOSB-Programms „Neustart“ sollen bis Ende des Jahres bundesweit in 150 Kommunen Sportkästen installiert werden. Voraussetzung ist unter anderem, dass die Stadt eine Kooperation mit einem Sportverein vor Ort eingeht.

Fotos: Stadtverwaltung Teltow