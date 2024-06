Gedenkminute für Mannheimer Polizeibeamten in Teltow

Am 7. Juni um 11.34 Uhr versammelten sich Polizeibeamte und Feuerwehrleute auf dem Hof der Polizei- und Feuerwache Teltow in der Potsdamer Straße zu einer gemeinsamen Schweigeminute. Sie gedachten damit der Opfer des Messerangriffs vom 31. Mai in Mannheim, bei dem der Polizeibeamte Rouven L. schwer verletzt wurde und zwei Tage später seinen Verletzungen erlag.

Auf dem gemeinsamen Hof der Teltower Polizei und der Feuerwehr an der Potsdamer Straße 3 versammelten sich am Freitag Angehörige der Polizeiwache Teltow und der Feuerwehr Teltow um eine gemeinsame Gedenkminute abhalten. Das Gedenken fand um 11:34 statt, dem Zeitpunkt des Anschlags in Mannheim. Bei dem Messerangriff in Mannheim am 31. Mai verletzte ein in Deutschland lebender Afghane vor einer Kundgebung der als islamkritisch eingestuften Bürgerbewegung Pax Europa auf dem Mannheimer Marktplatz den Aktivisten Michael Stürzenberger sowie fünf weitere Personen durch Messerstiche. Der Angreifer wurde durch einen Schuss eines Polizeibeamten gestoppt. Der Polizeibeamte Rouven L. erlag zwei Tage später seinen Verletzungen. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen zum Attentat von Mannheim übernommen.

Fotos: Redaktion