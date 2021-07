Ralph Bollmann: „Angela Merkel – Die Kanzlerin und ihre Zeit“

Von Volkert Neef

Im Herbst endet nach 16 Jahren Angela Merkels letzte Amtszeit als Bundeskanzlerin. Der Autor Ralph Bollmann wirft in seinem Buch einen Blick zurück auf die Zeit ihrer Kanzlerschaft.

Ewald König vom „Berliner Korrespondentenbüro – International Media Projects“ begrüßte am 20. Juli mit internationalen Medienvertretern den Autor Ralph Bollmann. Bollmann, 1969 geboren, ist Journalist und Publizist. Er besuchte die Deutsche Journalistenschule und war danach in verschiedenen Zeitungsredaktionen tätig. Seit 2011 ist er Korrespondent für das Ressort Wirtschaftspolitik bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Im C.H. Beck-Verlag erschien nun sein 800 Seiten umfassendes Buch „Angela Merkel-Die Kanzlerin und ihre Zeit“.

Sebastian Ullrich, Leiter des Berlin-Büros des C.H. Beck-Verlags, betonte: „Ralph Bollmann zieht Bilanz. Diese Biografie ist eine Verortung ihrer Kanzlerschaft. Es handelt sich bei diesem Buch nicht um einen journalistischen Schnellschuss.“ Bollmann selbst sagte: „Seit 2015 hatte ich die Arbeiten an der Biografie von Angela Merkel begonnen. Die Pfarrerstochter mit DDR-Erfahrung sagte einmal, rückblickend auf ihr Leben in der DDR, man müsse immer aufpassen, was man sage. ,Schweigen war sehr wichtig´, betonte sie dabei. Dann aber fügte sie lächelnd hinzu: ,Das trifft auch heute noch zu´. An Angela Merkel bewundere ich auch ihre Geduld.“ Sie sei sich wohl im Klaren darüber gewesen, dass die trennende Mauer niemals ewig Bestand haben könne. „Nach 28 Jahren ihres Daseins fiel ja auch endlich die trennende Mauer“.

Der Autor wies außerdem darauf hin, dass Angela Merkel in den 80er Jahren durch ihr Studium der Naturwissenschaften eine „Distanz zum System“ aufgebaut hatte. Das Fach Physik habe nicht unter vergleichbar großem Einfluss der SED wie beispielsweise die geisteswissenschaftlichen Fächer gestanden.

Bollmann hat ein sehr interessantes, umfangreiches Werk über eine Bundeskanzlerin geschaffen, die mittlerweile 16 Jahre im Amt und weltweit bekannt ist. Der Autor erklärte auch, die Bundeskanzlerin „ist weltweit hoch angesehen. Diese globale Anerkennung ist im eigenen Land nicht immer auszumachen.“ Das Buch „Angela Merkel – Die Kanzlerin und ihre Zeit“ von Ralph Bollmann ist im C.H. Beck-Verlag erschienen und kostet im deutschen Buchhandel 29,95 Euro, als e-Book 22,99 Euro. ISBN 978-3-406-74111-1.

Foto: Volkert Neef