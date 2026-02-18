Gemeindevertretung Stahnsdorf beschließt dauerhafte Beflaggung vor den öffentlichen Gebäuden der Gemeinde

Die Gemeindevertretung Stahnsdorf hat am 17. Februar dem Antrag der CDU/FDP-Fraktion zugestimmt, öffentliche Gebäude dauerhaft mit der deutschen Nationalflagge zu beflaggen – entgegen dem Votum des Bürgermeisters und der Verwaltung.



Mit dieser Entscheidung setzt die Gemeinde laut der CDU/FDP-Fraktion Stahnsdorf ein bewusstes Zeichen für Demokratie, Freiheit und die Werte des Grundgesetzes. Ziel des Antrags war es, Schwarz-Rot-Gold wieder als selbstverständliches Symbol der demokratischen Mitte sichtbar zu machen. Julian Regenthal-Patzak, FDP-Ortsvorsitzender und Gemeindevertreter, der den Antrag in der Gemeindevertretung begründete, erklärte: „Ein Staat kann gegenüber seinen eigenen Symbolen nicht neutral sein. Schwarz-Rot-Gold ist keine Weltanschauung, sondern Ausdruck unserer freiheitlichen Verfassung. Wenn wir aus Sorge vor möglicher Fehlwahrnehmung darauf verzichten, unsere Flagge zu zeigen, überlassen wir sie denen, die sie missbrauchen. Wir holen sie bewusst zurück in die demokratische Mitte.“



Regenthal-Patzak verwies in seiner Rede auf die historische Bedeutung der Nationalfarben – von 1848 über die Weimarer Republik bis heute – und betonte, dass sie für Menschenwürde, Vielfalt und Rechtsstaatlichkeit stehen.



Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende und Ortsvorsitzende Franz Richard Kiekebusch begrüßte die Entscheidung der Gemeindevertretung: „Unsere Flagge steht für Freiheit, Demokratie und Zusammenhalt. Es ist richtig, dass wir diese Werte sichtbar machen – gerade in Zeiten, in denen gesellschaftliche Ränder versuchen, nationale Symbole für ihre Zwecke zu vereinnahmen. Mit diesem Beschluss stärken wir das Selbstverständnis unserer Gemeinde als Teil einer offenen und wehrhaften Demokratie.“

CDU-Fraktionsvorsitzende und Ortsvorsitzende Franz Richard Kiekebusch





Die CDU/FDP-Fraktion sieht in der dauerhaften Beflaggung kein parteipolitisches Signal, sondern ein Bekenntnis zur verfassungsmäßigen Ordnung und zu den gemeinsamen Grundlagen des demokratischen Miteinanders. „Wir brauchen Bildung für den Kopf und Symbole für das Herz“, so Regenthal-Patzak abschließend. „Gerade Kinder und Jugendliche sollen sehen: Diese Farben stehen für ein freies Land, das ihre Rechte schützt – unabhängig von Herkunft, Überzeugung oder Lebensentwurf.“

Julian Regenthal-Patzak (FDP) Ortsvorsitzender und Gemeindevertreter



Foto: Pixabay.com / CDU/FDP Stahnsdorf