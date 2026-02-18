Freitag, Februar 27, 2026
Aktuelles:
Teltower Stadtblatt-Verlag
GrossbeerenVerkehr

Großbeeren – Vollsperrung der Osdorfer Straße

Redaktion

Die Osdorfer Straße in Großbeeren ist vom 23. Februar bis einschließlich 9. März voll gesperrt. Grund hierfür sind umfangreiche Baumpflegemaßnahmen.

Die Baumpflegemaßnahmen müssen aus Gründen der Verkehrssicherheit und zum Erhalt des Baumbestandes durchgeführt werden. Während dieser Zeit ist eine Durchfahrt leider nicht möglich.

Die Gemeinde bittet alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Maßnahmen und die damit verbundenen Einschränkungen. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Foto: Pixabay.com

Das könnte dir auch gefallen

Wieder mehr Züge von Berlin an die Ostsee

Redaktion

Großbeeren zieht mehr Menschen an – Teltower pendeln oft nach Berlin

PM

Der Traum vom bezahlbaren Wohnen

Redaktion