Teltow: Vortrag „Ernährung und Krebs – Was tut gut?“

Die Brandenburgische Krebsgesellschaft e. V. lädt am 12. Mai, um 15:00 Uhr zu einem Vortrag in die Krebsberatungsstelle Teltow ein. Unter dem Titel „Ernährung und Krebs – Was tut gut?“ richtet sich die Veranstaltung an Krebsbetroffene und Angehörige, die sich über eine gesunde und unterstützende Ernährung während und nach der Krebstherapie informieren möchten.

Ernährung kann wesentlich zum Wohlbefinden und zur Lebensqualität von Krebspatientinnen und -patienten beitragen. Der Vortrag bietet wissenschaftlich fundierte Informationen, räumt mit gängigen Mythen auf und gibt alltagstaugliche Empfehlungen für eine ausgewogene Ernährung. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, persönliche Fragen zu stellen.

Die Veranstaltung findet im Gesundheitszentrum Teltow in der Potsdamer Straße 7/9 statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

