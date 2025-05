Dunkellesung in der Neuen Kirche Kleinmachnow

Am 9. Mai um 20:00 Uhr wird in der Neuen Kirche der Ev. Auferstehungsgemeinde Kleinmachnow zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor achtzig Jahren eine ganz besondere Lesung mit Musik zu erleben sein.



Bernd Kebelmann, Autor und Sprecher und Frank Gratkowski, Jazzmusiker, (Saxophon und Flöten) erzählen in einer Stunde Programm vom inneren Zustand der sogenannten „Nachkriegsgeneration“ zwischen Ost und West, vom Chaos des Anfangs bis heute. Im Zwiegespräch zwischen Musik und Sprache verbinden wir persönliche Geschichten und lyrische Texte mit Jazz-Improvisationen.



Die Dunkelheit des Raumes fördert die Konzentration auf das Hören, beflügelt die Phantasie und hilft, die Welt, die den Augen verborgen bleibt, vor den inneren Augen zu öffnen. Vor dem Publikum läuft ein imaginärer Hörfilm ab, den jede Zuhörerin, jeder Zuhörer in eigene Erinnerungen und Erfahrungen übersetzen kann.

Foto: Pixabay.com