Spinde in Teltow aufgebrochen: Polizei sucht mit Phantombild nach Tatverdächtigem

Am 17. April hat eine bislang unbekannte Person gegen 14:40 Uhr in der Teltower Oderstraße mehrere Spinde in einer medizinischen Einrichtung aufgebrochen. Aus vier der Spinde fehlten Geldbörsen mit Bargeld. Außerdem soll die Person versucht haben, über dreißig weitere Spinde aufzubrechen, was jedoch misslang.

Spezialisten des Landeskriminalamtes fertigten im Nachgang ein sogenanntes Phantombild eines möglichen Tatverdächtigen an, welches nun durch einen Gerichtsbeschluss zur Veröffentlichung freigegeben wurde. Durch die Veröffentlichung des Bildes hofft die Polizei nun auf Hinweise, um wen es sich dabei handelt, da die Identität der Person bisher nicht geklärt werden konnte.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

– männlich

– ca. 55 bis 60 Jahre alt

– ca. 170 cm groß

– dünne Gestalt

– graue Haare

– dunkelgrüne bis graue Augen

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer erkennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam gern mit Angabe der Fahndungsnummer (37-25) unter der Telefonnummer 0331 5508 0 entgegen. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Internet genutzt werden.

Foto: Polizeidirektion West