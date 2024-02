Anglerverein sorgt für saubere Gewässer

Bei einer gemeinsamen Aktion zum Kreisumwelttag am 3. Februar sammelten Mitglieder des Anglervereins Teltower Knicklichter e. V. und des Güterfelder Vereins mehr als eine halbe Tonne Müll aus dem Güterfelder See. Am 24. Februar wurde die Aktion fortgesetzt und weitere Abschnitte des Teltowkanals gesäubert.

Am vergangenen Samstag machten sich die Anglervereine Teltower Knicklichter e. V. und Güterfelder Verein wieder auf die Suche nach Gegenständen, die Menschen wahllos in die Gewässer unserer Region werfen. Diesmal wurde an der Alten Badestelle „gefischt“. Dabei konnten sie wieder die kuriosesten Dinge bergen, die eigentlich auf den Wertstoffhof gehören. „Wir werden unsere Aktionen auf jeden Fall fortsetzen, denn es ist uns wichtig, dass die Gewässer in der Region sauber bleiben. Vielleicht regen wir ja auch andere Vereine oder Privatpersonen in Tetow, Kleinmachnow und Stahnsdorf an, gemeinsam ein Zeichen gegen Vandalismus und Willkür zu setzen“, so einer der Teilnehmer der Aufräumaktion.

Sogar Schutt und Baureste fanden die Angler bei ihrer Säuberungsaktion.

Fotos: Anglervereins Teltower Knicklichter e. V.