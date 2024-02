Gemeinde Stahnsdorf: Bürgermeisterwahl steht am Sonntag an

Am 3. März von 8.00 bis 18.00 Uhr wird in 15 Urnenwahllokalen und drei Briefwahllokalen in Stahnsdorf die hauptamtliche Bürgermeisterin oder der hauptamtliche Bürgermeister für die Dauer von acht Jahren gewählt. Es stehen drei Kandidaten zur Wahl.

Am kommenden Sonntag sind in den Ortsteilen Stahnsdorf, Güterfelde, Sputendorf und Schenkenhorst rund 13.200 Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Zur Wahl stellen sich Tina Reich (SPD), Richard Kiekebusch (CDU) und der bisherige Amtsinhaber Bernd Albers (Bürger für Bürger). Gewählt ist, wer im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erhält. Außerdem muss der Kandidat mindestens 15 Prozent der Stimmen aller Wahlberechtigten auf sich vereinigen. Das sind insgesamt rund 2.000 Stimmen. Sollte bereits eine der beiden Voraussetzungen nicht erfüllt sein, würde am 17. März eine Stichwahl zwischen den beiden Personen mit den höchsten Stimmenanteilen aus dem ersten Wahlgang stattfinden.

Insgesamt sind knapp 150 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in 15 Urnenwahllokalen und drei Briefwahllokalen im Einsatz. Hinzu kommt eine Handvoll Mitarbeiter im Rathaus (Wahlleitung, Ergebniserfassung, EDV, Fahrdienst). In allen 18 Wahllokalen findet ab 18:00 Uhr die öffentliche Stimmenauszählung statt.

Die Kernverwaltung ist am Wahltag vollständig in den Wahlvorständen bzw. der Wahlleitung gebunden, so dass die Gemeinde keine zentrale feierliche Wahlveranstaltung durchführt. Stattdessen veranstalten die Kandidatin und ihre beiden Mitbewerber jeweils eigene Wahlpartys im Gemeindegebiet.

Die Gemeinde bietet einen Ergebnisdienst auf stahnsdorf.de an.

Übersicht der Bürgermeisterwahlen Stahnsdorf seit dem Jahr 2000.

Bürgermeisterwahl am 4. Juni 2000 in Stahnsdorf

Gerhard Enser (CDU) 75,23 % (1.974 Stimmen)

Dr. Klaus Nitzschke (SPD) 18,75 % (492 Stimmen)

Guido Zenkert (Einzelkandidat) 6,02 % (158 Stimmen)

Wahlberechtigte: 6.747 / Wahlbeteiligung: 39,37 %

Bürgermeisterwahl am 1. Juni 2008 in der Gemeinde Stahnsdorf – Hauptwahl

Ruth Barthels (SPD) 40,2 % (1.940 Stimmen)

Bernd Albers (Bürger für Bürger) 34,0 % (1.640 Stimmen)

Ute Stelter (CDU) 13,7 % (659 Stimmen)

Rainer Rozanski (Die Linke) 8,1 % (392 Stimmen)

Prof. Dr. Joachim Jankowski (FDP) 4,0 % (193 Stimmen)

Wahlberechtigte: 11.043 / Wahlbeteiligung: 43,68 % (4824 Wähler)

Bürgermeisterwahl am 22. Juni 2008 in der Gemeinde Stahnsdorf – Stichwahl

Bernd Albers (Bürger für Bürger) 57,1 % (2.635 Stimmen)

Ruth Barthels (SPD) 42,9 % (1.979 Stimmen)

Wahlberechtigte: 11.018 / Wahlbeteiligung: 41,88 % (4.614 Wähler)

Bürgermeisterwahl am 17. April 2016 in der Gemeinde Stahnsdorf – Hauptwahl

Bernd Albers (Bürger für Bürger) 48,8 % (3.489 Stimmen)

Daniel Mühlner (CDU) 29,3 % (2.097 Stimmen)

Beatrice Daun (SPD) 11,3 % (809 Stimmen)

Thomas Michel (B90/Grüne) 10,6% (760 Stimmen)

Wahlberechtigte: 12.372 / Wahlbeteiligung: 58,4 % (7.226 Wähler)

Bürgermeisterwahl am 1. Mai 2016 in der Gemeinde Stahnsdorf – Stichwahl

Bernd Albers (Bürger für Bürger) 58,5 % (3.755 Stimmen)

Daniel Mühlner (CDU) 41,5 % (2.662 Stimmen)

Wahlberechtigte: 12.381 / Wahlbeteiligung: 52,2 % (6.464 Wähler)

Fotos: Gemeinde Stahnsdorf