Initiative Familie in LU e. V. übergibt 500 Nachtlichter für Ludwigsfelder Neugeborene

Am 16.Februar überreichten Vorstandsmitglieder des Initiative Familie in LU e.V. mehrere große Kisten mit kindlich gestalteten Nachtlichtern an Bürgermeister Andreas Igel. Die Aktion ist Teil der gelebten Willkommenskultur der Stadt Ludwigsfelde.

„Die liebevoll designten Lichter sind für alle neuen Erdenbürger, die in den Jahren 2026 und 2027 in Ludwigsfelde das Licht der Welt erblicken werden. Wir freuen uns, dass wir diese tolle Aktion im gemeinsamen Schulterschluss mit dem Familienbündnis und der Stadtverwaltung realisieren können“, so Cindy Mund, Vorstandsmitglied des Initiative Familie in LU e.V.

Die Aktion ist Teil der gelebten Willkommenskultur der Stadt Ludwigsfelde. Seit 2013 werden Neugeborene auf Anregung des Lokalen Familienbündnisses mit einem städtischen Willkommensgeschenk begrüßt. Neben einem Nachtlicht für das Kinderzimmer erhalten die frisch gebackenen Eltern unter anderem einen Gutschein von Edeka Specht sowie ein kleines Halstuch von der Stadt mit der Aufschrift „I love Lu“.

Bürgermeister Igel dankte allen Sponsoren und Unterstützern, die diese besondere Ludwigsfelder Tradition möglich machen. Die Aktion zeige einmal mehr, welchen Stellenwert Familienförderung in Ludwigsfelde habe und reiht sich in die vielzähligen Aktivitäten der Stadt auf dem Weg zum Erhalt des Siegels „Kinderfreundliche Kommune“ ein.

Foto: Kevin Senft (Stadt Ludwigsfelde)

Foto v.l.n.r: Anna Wunder (Familienbündnis Ludwigsfelde), Anja Beckendorff (EDEKA Center Specht), Niels Laag (Initiative Familie in Lu e.V.), Andreas Igel (Bürgermeister Stadt Ludwigsfelde), Cindy Mund und Edgar Mund (beide Initiative Familie in Lu e. V.) Formularbeginn