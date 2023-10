Unbekannter überfällt Supermarkt in Kleinmachnow

Am 25. Oktober überfiel ein Unbekannter einen Supermarkt in Kleinmachnow und erbeutete unter Vorhalt einer Pistole Bargeld. Die Polizei fahndet nach dem Täter und bittet um Hinweise.

Kurz vor Ladenschluss betrat am Dienstagabend ein maskierter Mann einen Supermarkt in Kleinmachnow. Unter Vorhalt einer Pistole verlangte der Mann von dem Mitarbeiter des Marktes, der zu diesem Zeitpunkt allein im Kassenbereich war, die Herausgabe von Bargeld. Durch die Drohung mit der echt aussehenden Waffe eingeschüchtert, übergab der Mitarbeiter Bargeld an den Mann. Dieser flüchtete dann aus dem Supermarkt und entkam zunächst unerkannt. Die Polizei, die nur kurze Zeit nach der Alarmierung vor Ort eintraf, leitete unverzüglich Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter ein. Bislang konnte dieser aber noch nicht gestellt werden. Die Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen wegen einer schweren räuberischen Erpressung.

Durch den Mitarbeiter wurde der Täter als etwa 170-180 cm groß Mann mit kräftiger Statur beschrieben. Bei der Forderung nach dem Bargeld, fiel dem Mitarbeiter ein osteuropäischer Akzent bei dem Täter auf. Er war dunkel bekleidet, trug eine Gesichtsmaske, hatte Handschuhe an den Händen und führte einen Rucksack mit.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331 5508-0 entgegen oder online über das Hinweisformular.

Foto:Pixabay.com