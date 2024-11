Adventsmarkt am 1. Dezember in Kleinmachnow

Auch in 2024 wird die Gemeinde Kleinmachnow am 1. Dezember von 13:00 bis 19:00 Uhr auf dem Kleinmachnower Rathausmarkt wieder einen Adventsmarkt veranstalten. Die Gewerbetreibenden auf dem Rathausmarkt haben an diesem Tag die Möglichkeit, ihre Geschäfte zu öffnen.



Unter dem Motto „Zauberplätzchen Rathausmarkt“ waren Kleinmachnower Bürgerinnen und Bürger sowie regionale Vereine, Schulen, Kitas und soziale Einrichtungen herzlich eingeladen, den Rathausmarkt mit selbstgemachtem Kunsthandwerk, Basteleien und weihnachtlichen Leckereien zu füllen. Die Gemeinde organisiert hierfür 66 Marktstände, die Interessierte im Vorfeld buchen konnten. Wie in jedem Jahr werden auf dem Adventsmarkt Spenden gesammelt, die inklusiven Projekten in Kleinmachnow zugutekommen.

Die Besucher erwartet in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Für Kinder gibt es Bastelangebote, bei denen sie kreativ werden können, und gleich zwei Märchenstunden, die nicht nur die kleinen Gäste in zauberhafte Welten entführen. Der Weihnachtsmann wird ebenfalls vor Ort sein und lädt Kinder und Erwachsene zu einem Fototermin ein – ein Highlight für das persönliche Weihnachtsalbum! Darüber hinaus sorgt ein tolles Bühnenprogramm mit Musik, Unterhaltung und gemeinsamem Singen für weihnachtliche Stimmung und ein verbindendes Gemeinschaftsgefühl.

Der Kleinmachnower Adventsmarkt legt besonderen Wert auf eine besinnliche Atmosphäre, in der Geselligkeit und kreatives Schaffen im Vordergrund stehen. Besucher können in entspannter Umgebung handgemachte Weihnachtsgeschenke entdecken, sich mit Freunden und Bekannten austauschen und den Zauber der Adventszeit genießen – ein ganz besonderer Sonntag für Groß und Klein!

Fotos: Gemeinde Kleinmachnow