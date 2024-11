Drehstart einer neuen Folge der UFA Fiction-Reihe EIN STARKES TEAM: TOD IM TREPPENHAUS

Gerade erst den 102. Fall abgedreht, stehen die Kommissar:innen der ZDF-Samstagskrimi-Reihe EIN STARKES TEAM erneut vor einem mysteriösen Mordfall. Seit Anfang November wird in Berlin und Brandenburg der 103. Fall der UFA Fiction Produktion mit dem Titel TOD IM TREPPENHAUS (AT) gedreht.

Als Amina Weber (Xenia Assenza) ermordet in einem Mehrfamilienhaus der Berlin-Heim-AG aufgefunden wird, nimmt das starke Team die Ermittlungen auf und stößt auf einige Verdächtige aus Aminas näherem Umfeld. Tarik Aslan (Paul Wollin), der die Mietobjekte der Berlin-Heim-AG mit seiner kleinen Gebäudeservice Firma betreut, ist erst seit kurzem Chef von Amina. Offenbar verband die beiden mehr als eine rein geschäftliche Beziehung, denn wie sich herausstellt, hat Tarik Amina mittels einer App gestalkt. Auch Sophia Schultheiss (Lina Wendel), eine Bewohnerin des Hauses, rückt in den Fokus der Ermittler:innen. Sie ist weder auf die Berlin-Heim-AG noch auf Amina Weber gut zu sprechen. Schließlich hat Amina bis vor kurzem noch für die Berlin-Heim-AG gearbeitet – und wird von Familie Schultheiss für das tragische Auseinanderbrechen ihrer Familie verantwortlich gemacht. Das starke Team findet heraus, dass Niklas Kaiser (Torben Liebrecht), CEO der Berlin-Heim-AG und Ex von Amina Weber, und Steffen Sammler (Vito Sack), Mitarbeiter der dazugehörigen Hausbank, ihre Mieter:innen offenbar mit einer miesen Masche ausnehmen – und Amina war das Gesicht der dazugehörigen Werbekampagne. Seit ihrem Jobwechsel lebt Amina Weber bei ihrem Stiefbruder Falk Becker (Leonard Kunz). Das starke Team findet heraus, dass es zwischen den beiden Erbschaftsstreitigkeiten gegeben hat und es in diesem Zuge nicht selten zu handfesten Streitigkeiten gekommen ist. Viele Verdächtige, einige belastbare Motive – und am Ende ein Wettlauf mit der Zeit…

Bei ihren Ermittlungen werden die Hauptkommissar:innen Otto Garber (Florian Martens) und Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) wie immer von Teamchef Reddemann (Arnfried Lerche), Gerichtsmedizinerin Dr. Gabriele Simkeit (Eva Sixt) und Kommissar Nils Makowski (Lucas Reiber) unterstützt. Freund und Kollege Sputnik (Jaecki Schwarz) ist auch im 103. Film der Reihe dabei. In den Episodenrollen sind u.a. Paul Wollin, Lina Wendel, Paula Kober, Leonard Kunz, Torben Liebrecht, Vito Sack, Levi Eisenblätter und Xenia Assenza zu sehen. Das Buch zur Folge stammt von Timo Berndt, die Regie übernimmt Sven Fehrensen und Henning Jessel steht hinter der Kamera. Gedreht wird noch bis zum 5. Dezember 2024 in Berlin und Umgebung.

EIN STARKES TEAM ist eine ZDF-Auftragsproduktion der UFA Fiction, Produzent ist Simon Müller-Elmau, Ausführende Produzentin ist Vanessa Richter. Die Redaktion im ZDF hat Matthias Pfeifer.

Foto: UFA Fiction