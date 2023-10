TSK 49ers – Auswärtsspiel beim Aufsteiger Rostock

Ein neuer Gegner mit alten Bekannten der 49ers: Am 6. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB werden die TKS 49ers von der Seawolves Academy in Rostock empfangen. Der Aufsteiger ist das Farmteam des BBL-Clubs Rostock Seawolves und trifft am Samstag somit erstmals auf die 49ers. Die Gastgeber suchen aktuell noch ihren Rhythmus in der ProB, die TKS 49ers sind dagegen zuletzt in guter Form. Die Partie startet am 28. Oktober um 18 Uhr.

In der Saison 2017/18 spielten die TKS 49ers, damals noch als RSV Eintracht, in der ProB Nord gegen die erste Mannschaft der Rostock Seawolves. Diese ist inzwischen Bestandteil der easycredit BBL und spielt sogar international im Europe Cup. Derweil hat das Farmteam, die Seawolves Academy, einen Vormarsch in die ProB hinter sich. Wie der Name vermuten lässt, wird in der Mannschaft viel auf junge Talente gesetzt. Eines davon ist Oshane Drews, welcher in der Saison 2017/18 bereits im Alter von 16 Jahren beim RSV Eintracht in der ProB auf sich aufmerksam machte. Jetzt ist er für Rostock als Doppellizenzspieler in der BBL und ProB aktiv, erzielte vergangene Woche bei seinem ersten ProB-Saisonspiel 14 Punkte gegen die BSW Sixers. Dabei konnte er Rostocks vierte Niederlage in Folge nicht abwenden.

Die Aufsteiger konnten ihr ProB-Debüt gegen Herford gewinnen, gingen seither allerdings immer als Verlierer vom Spielfeld. Der US-Neuzugang Branden Maughmer ist bis dato in puncto Offensive der klare Leistungsträger der Seawolves. Der Aufbauspieler legt starke 21,4 Punkte, 5,2 Assists sowie 4,6 Rebounds im Schnitt auf. Unter den Körben sorgt ein weiterer ehemaliger RSV-Spieler für Stabilität. Michael Jost spielte in den Anfangszeiten der ProB von 2007 bis 2009 für die Eintracht. Im Alter von 35 Jahren erzielt er heutzutage mithilfe seiner enormen ProA- und ProB-Erfahrung immer noch durchschnittlich 7,5 Punkte und 7,8 Rebounds für die Rostocker. Auch der Headcoach der Seawolves Academy, Nicolai Coputerco, ist ein alter TKS-Bekannter. Er trainierte die 49ers in der Spielzeit 2019/20 zeitweise, kehrte daraufhin zu den Seawolves und nun mit ihnen in die ProB Nord zurück.

49ers-Co-Trainer Dorian Coppola sieht Rostock trotz der aus der Tabelle hervorgehenden Favoritenrolle der 49ers keinesfalls als einfachen Gegner: „Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. Wir kennen ihre Qualitäten von der Dreierlinie, zudem ist das Team durch die Spieler, die seit unserem Testspiel neu dazugekommen sind, deutlich stärker geworden.“

Das Spiel wird hier am Samstag ab 18 Uhr im Livestream der Gastgeber übertragen.

Foto: TKS 49ers