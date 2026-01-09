Rotary Club Kleinmachnow – Spende für die Tafel Potsdam

Mit einer Spende von 3500,- Euro unterstützt der Rotary Club Kleinmachnow die Tafel Potsdam e.V. Den entsprechenden Scheck konnte Tafel-Geschäftsführerin Imke Georgiew aus den Händen von Christoph Hild, Präsident des Clubs, und Klubvorstand Heiner Kroke entgegennehmen.

Das Geld stammt zum einen aus einer Aktion der Rotarier auf dem Kleinmachnower Weihnachtsmarkt – dort hatten sie Waffeln gebacken und Punsch verkauft. Zum anderen haben die Mitglieder auf ihrer Weihnachtsfeier Spenden gesammelt. „Wir freuen uns, dass wir mit dieser Spende die Arbeit der Tafel unterstützen können“, sagte Hild. Tafel-Chefin Georgiew wiederum verwies darauf, dass die Betriebskosten bei der Tafel unter den winterlichen Bedingungen noch höher seien als sonst: „Da hilft jeder Euro.“

Der Rotary Club Kleinmachnow wurde 2006 gegründet und zählt heute rund 45 Mitglieder – etwa zur Hälfte Frauen und Männer. Neben Mitgliedern aus Kleinmachnow gehören auch Freundinnen und Freunde aus Berlin und Potsdam zum Club. Die Rotarier verbindet der Wunsch, „Rotary aktiv und mit Sinn zu leben: durch gelebte Gemeinschaft, ehrenamtliches Engagement und die Förderung von Toleranz und Vielfalt in der Region“. Der Verein Tafel Potsdam zählt rund 100 Mitglieder. Die tägliche Arbeit wird von 200 ehrenamtlichen Helfern und sieben festangestellten Mitarbeitern geleistet. Sie unterstützen an sechs Tagen in der Woche circa 2.000 Menschen. Monatlich werden etwa 100 Tonnen Lebensmittel von Supermärkten abgeholt, sortiert und in den Ausgabestellen in Potsdam, Werder und Teltow verteilt.

Foto privat: Heiner Kroke (Vorstand des Rotary Clubs Kleinmachnow, l.), Tafel-Geschäftsführerin Imke Georgiew und Christoph Hild (Präsident des RC Kleinmachnow)