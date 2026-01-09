Schwerstaufgabe in Itzehoe

Für die 49ers geht es am Samstag nach Itzehoe, gegen die Drittplatzierten wird es schwer werden, sich zu behaupten.

Das zweite Spiel des Jahres bringt eine große Herausforderung mit sich. Der klare Favorit Itzehoe ist zu Hause, allerdings angeschlagen. Sydnee Bijlsma fehlt mit gebrochenem Fuß, auch der Einsatz des ebenfalls am Fuß verletzten Kapitäns Lucien Schmikale sei laut Trainer Völkerink unwahrscheinlich.

Dennoch ist der Kader der Gastgeber immens gefährlich. Allen voran einer der besten Allrounder der gesamten Liga, in Walter J. McBride. Der Bruder des NBA-Spielers Miles McBride legt sehr effiziente 18,3 Punkte, 4,2 Assists und 4,2 Rebounds für die Schleswig-Holsteiner auf. Dicht gefolgt wird er vom 2,04 Meter großen Finn Fleute, für den Double-Doubles nicht zur Seltenheit gehören. Mit 17,1 Punkten und 9,2 Rebounds ist der Power Forward mit ProA Erfahrung ebenfalls einer der besten Spieler auf seiner Position. Hinzu kommen durch die Bank solide Rollenspieler, die Itzehoe zu einem der stärksten Teams der Liga machen. Hoffnung sollte es den 49ers machen, dass die Eagles Heimbilanz durchwachsen mit nur 4:3 ist.

Im Hinspiel gegen die Itzehoe Eagles mussten sich die 49ers dennoch aufs Deutlichste geschlagen geben, mit der höchsten Niederlage der Saison von 42 Punkten konnte von keinem Spiel in derselben Klasse die Rede sein. Doch dieses Spiel liegt nun schon knapp zwei Monate zurück, in denen sich das Team neu erfunden hat.

Mit einem erneut vollen Kader, nachdem Carlo Meyer im letzten Spiel gegen Rhöndorf fehlte, scheinen so die Karten im Rückspiel neu gemischt zu sein.

Foto: Fotofuzzi