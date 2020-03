Neue Kammerspiele: Kinoprogramm vom 5. bis 11. März

Little Woman, Die Sehnsucht der Schwestern Gusmâo und Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen laufen in der kommenden Spielwoche vom 5. bis zum 11. März im Kino der Neuen Kammerspielen in Kleinmachnow. Hier die Zeiten und weitere Filme:

Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen

Donnerstag, 5. März, 16:00 Uhr

Freitag, 6. März, 16:00 Uhr

Mittwoch, 11. März 16:00 Uhr

Porträt eine jungen Frau in Flammen

Mittwoch, 11. März, 18:00 Uhr

Little Women

Donnerstag, 5. März, 20:30 Uhr

Freitag, 6. März, 18:00 Uhr

Die Sehnsucht der Schwestern Gusmâo

Donnerstag, 5. März, 17:45 Uhr

Freitag, 6. März, 20:30 Uhr

Mittwoch, 11. März, 20:15 Uhr

Gott existiert, Ihr Name ist Petrunya

Sonntag, 8. März, 18:00 Uhr

Bombshell – Das Ende des Schweigens

Sonntag, 8. März, 20:15 Uhr

Meine wunderbare seltsame Woche mit Tess

Sonntag, 8. März um 16:00 Uhr

Foto: © 2019 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH