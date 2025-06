Kleinmachnow – Einbrecher ertappt

Am 4. Mai meldete eine Zeugin einen aktuell stattfindenden Einbruchsversuch in ein Nachbarhaus in Kleinmachnow. Die Zeugin, die sich zur Mittagszeit zu Hause aufhielt, nahm zunächst Geräusche wahr und beobachtete dann, wie sich eine ihr unbekannte männliche Person an einer Fensterscheibe zu schaffen machte. Dies meldet die Polizeidirektion West.

Als sie den Einbrecher ansprach, ergriff dieser die Flucht über das benachbarte Grundstück. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb ohne Erfolg. Die Beamten führten eine umfangreiche Spurensicherung an dem Fenster durch, über das der unbekannte Täter gewaltsam ins Objekt gelangen wollte. Es entstand ein Schaden von 300 Euro. Eine Anzeige wegen versuchten Tageswohnungseinbruchsdiebstahls wurde gefertigt.

Foto: Pixabay.com