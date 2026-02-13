Energie- und Sanierungsmesse in Kleinmachnow

Die Gemeinde Kleinmachnow lädt am 21. Februar zur 3. Energie- und Sanierungsmesse ein. Von 11:00 bis 16:00 Uhr informieren Fachleute und engagierte Hauseigentümer in den Neuen Kammerspielen Kleinmachnow über moderne Sanierungslösungen und Fördermöglichkeiten. Der Eintritt ist frei.

Unter dem Motto „modernisieren. optimieren. profitieren.“ bietet die Messe kompakte Fachvorträge sowie persönliche Beratungsgespräche zu energetischer Gebäudesanierung, kommunaler Wärmeplanung, Förderprogrammen sowie zu Wärmepumpen und Photovoltaik.

Mit dabei sind Energieberater, Architekten, Ingenieurbüros und regionale Fachfirmen. Auch die Verbraucherzentrale ist mit anbieterunabhängiger Energieberatung vor Ort. Die Aussteller präsentieren sich von 11:00 bis 16:00 Uhr im Kleinen Saal und im Foyer der Neuen Kammerspiele.

Ein besonderes Highlight der Messe ist der Nachbarschaftsdialog: Da niemand sein Zuhause besser kennt als die Eigentümerinnen und Eigentümer selbst, stellen auch in diesem Jahr Kleinmachnower Bürgerinnen und Bürger ihre eigenen Sanierungsprojekte vor. An Ständen berichten sie über ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolge – und geben wertvolle Tipps aus erster Hand. So entsteht ein persönlicher Austausch auf Augenhöhe. „Die Energie- und Sanierungsmesse zeigt ganz konkret, wie die Energiewende vor Ort gelingen kann – praxisnah, verständlich und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern,“ sagt Bürgermeister Bodo Krause.

