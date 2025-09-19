Potsdam-Mittelmark startet das Virtuelle Bauamt

Eine vernetzte, digitale Anlaufstelle für Anträge auf Baugenehmigung nach der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) bietet ab dem 1. Oktober der Landkreis Potsdam-Mittelmark allen Bürgerinnen und Bürgern.

Mit dem neuen Virtuellen Bauamt (VBA) wird die Abwicklung vieler baubezogener Vorgänge deutlich schneller, transparenter und ortsunabhängig möglich. Die Anmeldung zum VBA erfolgt online und dort unter: Landkreis Potsdam-Mittelmark. Landrat Marko Köhler betont: „Wir freuen uns auf einen modernen Service und digital effizientere Verfahren für alle Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen in Potsdam-Mittelmark. Mit dem Virtuellen Bauamt kommen wir unserem Ziel der einfacheren und schnelleren Wege in der Kreisverwaltung wieder ein Stück näher.“

Was bedeutet das Virtuelle Bauamt konkret?

Zentrale digitale Anlaufstelle: Anträge, Termine und Unterstützungsangebote rund ums Bauen lassen sich künftig über eine einzige Plattform steuern.

Einheitliche Prozesse: Vergleichbare Abläufe, weniger Bürokratie und klare Kommunikationswege zwischen Antragstellern, Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfassern sowie der unteren Bauaufsichtsbehörde.

Zeit- und Kostenersparnis: Durch integrierte Statusmeldungen, Fristen-Tracking und digitale Dokumentenverwaltung geht vieles papierlos schneller vonstatten.

Rund-um-Service: Von der ersten Planung bis zur Baugenehmigung – alle relevanten Schritte sind online nachvollziehbar und werden effizient koordiniert.

Ausnahmen und Hilfestellung

Sollte eine rein digitale Abwicklung aus bestimmten Gründen nicht möglich sein, ist auch weiterhin eine persönliche oder telefonische Beratung vor Ort möglich. Die zuständige Sachbearbeitung klärt individuelle Lösungen. Die Vorteile des Virtuellen Bauamts sind:

Nachhaltigkeit durch das papierarme Verfahren

transparente Bearbeitungsstände in Echtzeit,

geringerer Aufwand durch automatisierte Prüf- und Formularprozesse,

verbesserte Planbarkeit dank klarer Fristen und Meldemöglichkeiten,

Umsetzung des Bürgerrechts auf digitale Verwaltung für den Bauantrag nach dem Onlinezugangsgesetz,

Foto: Pixabay.com