Weihnachten feiern – Traditionen und Bräuche anderswo auf der Welt

Nicht in allen Ländern kommt der Weihnachtsmann und nicht überall ist der 24. Dezember der Tag der Geschenke. Aber welche Bräuche gibt es anderswo und was kommt eigentlich in anderen Ländern auf den Tisch?

Posada in Mexiko

„Posada“ meint die Herberge bzw. den Stall, in dem Jesus geboren wurde. Neun Tage vor Heiligabend ziehen Kinder aus der Nachbarschaft von Haus zu Haus und stellen die Reise von Maria und Josef dar und singen Weihnachtslieder. Dann wird mit Spielen, Gebeten, Feuerwerk und der Piñata gefeiert. – Feliz Navidad!

Weihnachtsgurke in den USA

Im frühen 20. Jahrhundert begann die Tradition der „Christmas Pickle“, also der Weihnachtsgurke. Damals fehlte Geld, jedem Kind ein Geschenk zu kaufen. Nur wer zuerst die im Weihnachtsbaum versteckte grüne Gurke fand, erhielt ein Geschenk. Heute wird gern ein gläserner Gurkenanhänger im Baum für ein Extra-geschenk versteckt. – Merry Christmas!

Mehrere Feiern in Finnland

Schon im Oktober und November werden „pikkujoulu“, also „Kleine Weihnachten“ gefeiert. Am 13. Dezember gibt es das Lucia-Fest, bei dem Mädchen mit Lichterkränzen auf dem Kopf traditionelle Lucia-Lieder singen. Bevor Heiligabend das Weihnachtsessen auf den Tisch kommt, geht es in die Sauna. Der Weihnachtsmann „joulupukki“ bringt die Geschenke. – Hauskaa joulua!

Weihnachtshexe in Italien

Wie unser Fest „Heilige Drei Könige“ wird in Italien am 05. und 06. Januar das „Fest der Befana“ gefeiert. Einer Legende nach wollte die Hexe Befana Geschenke und Gaben pünktlich zur Geburt des Jesuskindes bringen. Sie flog allerdings zu spät los und kam nicht rechtzeitig an. Heute bringt sie den braven Kindern Süßigkeiten. – Buon Natale!

Lottospielen in Spanien

„El Gordo“ (deutsch: „Der Fette“) heißt die spanische Nationallotterie, die zu einem öffentlichen Ereignis geworden ist und am 22. Dezember stattfindet. Jeder kauft dutzende Lotteriescheine und hofft auf das Weihnachtsgeschenk seines Lebens. Die Lottozahlen werden von 22 Schulkindern gesungen. – Feliz Navidad!

Besenverstecken in Norwegen

Weihnachten werden in Norwegen Besen und Wischmopps im Haus versteckt. Damit wollen die abergläubischen Norweger verhindern, dass böse Hexen und Geister, die angeblich in der Weihnachtsnacht aus ihren Verstecken kommen, die Besen stehlen und mit ihnen wild durch die Städte fliegen. – God Jul!

Foto. Pixabay.com