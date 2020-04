Steglitzer Woche abgesagt

Der Sommer 2020 wird ein Sommer ohne Volksfeste und Musikfestivals werden. Am 21. April hat der Senat von Berlin vor dem Hintergrund der SARS-CoV-2-Pandemie einschieden, dass es bis 24. Oktober keine Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Teilnehmenden geben darf.

Darunter fällt auch die Steglitzer Woche, die vom 21. Mai bis zum 7. Juni im Festpark am Teltowkanal stattgefunden hätte. Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf und der Schaustellerverband Berlin e.V. als Veranstalter haben die Veranstaltung mit bis zu 250.000 Besuchenden darum nun abgesagt. Zusätzlich hätten die Steglitzer Woche über 70 Rahmenveranstaltungen im gesamten Bezirk begleitet.



Die Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski war mit vielen Schaustellerbetrieben und den verantwortlichen Ämtern im stetigen Austausch und hat nach Lösungen gesucht. Die aktuelle Ausbreitung des Coronavirus wurde von allen Beteiligten sehr aufmerksam beobachtet:

„Ich habe eine Verantwortung für die Bevölkerung und für alle Besucherinnen und Besucher des Traditionsfestes. So müssen im Rahmen der Gefahrenabwehr für die Allgemeinheit, alle anderen Aspekte zurückstehen. Einen kleinen Teil der Veranstaltung durchzuführen, wäre keine Option. Wir haben alles für eine perfekte Veranstaltung getan und bis ins letzte Detail organisiert. Wir sind daher sehr traurig darüber, dass wir das beliebte Bezirksfest, welches auch über die Grenzen der Stadt bekannt ist, absagen müssen.“



Viele international bekannte Künstlerinnen und Künstler haben sich anlässlich der Steglitzer Woche in den letzten Jahren präsentiert. Die 68. Steglitzer Woche ist komplett und in mühseliger Kleinstarbeit vorbereitet worden. Alle Verträge wurden unterzeichnet, vom Techniker bis zum Musiker, von der Werbung bis zum Sponsor. Wir haben viel vorbereitet und organisiert. „Die Gesundheit der Bevölkerung hat jedoch oberste Priorität“, so die Bezirksbürgermeisterin. Die Zusammensetzung der Gäste bei den zahlreichen Einzelveranstaltungen, verbunden mit den damit einhergehenden sozialen Kontakten, kann bei dieser traditionellen Veranstaltung nicht ausreichend kontrolliert werden.



Die 68. Steglitzer Woche soll nun vom 21. Mai bis zum 6. Juni 2021 stattfinden, das Veranstaltungsprogramm aus diesem Jahr soll genauso übernommen werden.

Bild: Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski 2018 bei der Festeröffnung

Text/Foto: TSB Verlag