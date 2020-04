Online-Abstimmung für TKS-Kinosommer: Filme aus Babelsberg

Vom 6. April bis zum 3. Mai können Bürgerinnen und Bürger aus Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf an der Online-Abstimmung für den 9. Open-Air-Kinosommer der TKS-Region teilnehmen. Auch wenn es sein kann, dass die kostenlosen Filmvorführungen, die am 20. Juni und am 18. Juli in Kleinmachnow, am 11. Juli und am 1. August in Teltow und am 25. Juli und am 15. August in Stahnsdorf geplant sind, wegen der Corona-Krise nicht stattfinden können, hat man sich in den Rathäusern entschlossen, trotzdem erst einmal abzustimmen und nach dem Voting die aktuelle Lage zu überprüfen.

Nachdem 2019 Musikfilme liefen und 2018 die Lieblingsfilme der Bürgermeister, stehen in diesem Jahr zehn (Co-)Produktionen aus den Filmstudios im benachbarten Babelsberg zur Auswahl. Darunter sind Komödien, Thriller und Dramen aus den Jahren 2005 bis 2018.

1. In „25 km/h“ geht es um zwei Brüder, die nach dem Tod des Vaters eine Mofatour durch Deutschland machen und sich dabei wieder näher kommen.

2. „Boxhagener Platz“ spielt während der Studentenunruhen 1968. In dem Film geht es aber vielmehr um die Liebesabenteuer von Oma Otti und um die ersten Erfahrungen ihres zwölfjährigen Enkels Holger.

3. Tom Hanks spielt die Hauptrolle in Stephen Spielbergs „Bridge of Spies. 1960 wird ein amerikanischer Pilot im sowjetischen Luftraum gefangengenommen und wegen Spionage zu insgesamt zehn Jahren Haft und Arbeitslager verurteilt. Anwalt James Donovan soll über die Freilassung verhandeln.

4. Im Film „Das schweigende Klassenzimmer“ (2010) werden zwei Abiturienten aus der DDR 1956 zu Staatsfeinden erklärt, weil sie sich solidarisch mit den Opfern des ungarischen Volksaufstandes zeigen.

5. „Der Ghostwriter“ soll die Autobiographie des ehemaligen britischen Premierministers Adam Lang (Pierce Brosnan) schreiben. Sein Vorgänger kam während der Arbeit daran ums Leben und auch er gerät bald in Gefahr.

6. Version von „Die drei Musketiere“ aus dem Jahr 2011 mit Orlando Bloom und Christoph Waltz.

7. Gustave arbeitet als Concierge im berühmten „Grand Budapest Hotel“. Als plötzlich seine reiche 84-Jährige Geliebte stirbt und ihm ein kostbares Gemälde vererbt, wird er von ihrer Familie des Mordes bezichtigt und muss vor der Polizei fliehen.

8. Zur Auswahl steht auch „Ich bin dann mal weg“, der Film über Hape Kerkeling auf dem Jakobsweg.

9. „Russendisko“: Nach dem Ende des Ostblocks wandern drei russische Freunde (u.a. Matthias Schweighöfer und Friedrich Mücke) nach Berlin aus, um dort als Musiker oder irgendwie sonst erfolgreich zu werden.

10. „Sommer vorm Balkon“: Als Nike (Nadja Uhl) mit einem schrulligen und anstrengenden Fernfahrer anbandelt, wird die Freundschaft zu Katrin auf eine harte Probe gestellt.

Zum Online-Voting gelangen die Teilnehmenden über die Internetseiten teltow.de, kleinmachnow.de und stahnsdorf.de. Bei der Vergabe an die Kommunen verfahren diese nach dem Rotationsprinzip. Demnach zeigt Teltow in diesem Jahr den erst- und sechstplatzierten Film in der Abstimmung, Kleinmachnow Nummer drei und vier und Stahnsdorf zeigt den zweit- und fünftplatzierten Film.

Die Filmvorführungen beginnen jeweils um 22:00 Uhr vor, hinter und neben den Rathäusern, nur der letzte Termin am 15. August in Stahnsdorf beginnt bereits um 21:00 Uhr. Bei Regen finden sie in den Veranstaltungssälen der Rathäuser Kleinmachnow bzw. Teltow statt. Stahnsdorf stellt bei Schlechtwetter die Aula der Grundschule „Heinrich Zille“ bereit. Imbiss und Getränke sind vor Ort zu haben.

Der „Interkommunale Kinosommer“ findet seit 2012 statt und ist eine Kooperation der Stadt Teltow mit den Gemeinden Kleinmachnow und Stahnsdorf.

Foto: Dirk Pagels