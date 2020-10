Namibia statt Novembergrau

Eine Kleinmachnower Initiative bemüht sich um den Aufbau einer Gemeindepartnerschaft Kleinmachnows mit einer Kommune in Namibia. Eine Ausstellung sowie ein Film sollen den Bürgerinnen und Bürgern das Land nun näherbringen.

Vom 11. November bis 04. Dezember wird in Kleinmachnow die Ausstellung „Namibia und Deutschland. Aspekte einer besonderen Beziehung“ gezeigt. Diese wird von der Namibia-Arbeitsgruppe des Heimat- und Kulturvereins e.V. und der Deutsch-Namibischen Gesellschaft veranstaltet und im Jägerstieg 2, der ehemaligen Auferstehungskirche, präsentiert. Die Besuchszeiten sind an den drei Wochenenden jeweils von 11-17 Uhr. Schülerführungen können freitags oder an anderen Werktagen angeboten werden.

Als Begleitprogramm wird am Samstag, 21. November 2020, um 19 Uhr in den neuen Kammerspielen der Namibia-Film „Auf der Suche nach Paul“ gezeigt. Der Film führt Paul auf seiner Suche nach einem verlorenen Kindheitsfreund durch Namibia. Passend hierzu wird der baden-württembergische Filmregisseur den Abend abrunden.

Sowohl bei der Filmvorführung in den neuen Kammerspielen als auch bei der Ausstellungseröffnung am 11. November um 18 Uhr wird Bürgermeister Michael Grubert Grußworte an das Publikum richten. Bei der Vernissage werden zudem Vertreter der namibischen Botschaft und der Deutsch-Namibischen Gesellschaft anwesend sein. Wegen der geltenden Corona-Bestimmungen wird um Anmeldung per E-Mail unter dorit.ana.steinborn@web.de oder telefonisch/per Anrufbeantworter unter 033203 – 609 606 gebeten. PM

Symbolfoto: Pixabay.com