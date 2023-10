Partnerschaft mit Świdnica besiegelt

Die Gemeinde Kleinmachnow und der polnische Landkreis Świdnica sind eine Partnerschaft eingegangen. Damit sollen die Voraussetzungen für einen regelmäßigen und regen Austausch zwischen den Menschen hier und dort geschaffen werden.

Der Wunsch nach einer zweiten Städtepartnerschaft neben dem baden-württembergischen Schopfheim bestand in Kleinmachnow schon länger und so wurden die Fühler nach Polen ausgestreckt. 2018 und 2019 folgten mehrere Einladungen zum Kennenlernen aus dem rund 300 Kilometer entfernten Landkreis Świdnica. Doch erst in diesem Jahr reiften die Vorbereitungen so weit, dass endlich die entsprechenden Beschlüsse auf beiden Seiten gefasst werden konnten.

Am 28. September schließlich reiste Bürgermeister Michael Grubert ins Nachbarland Polen, um mit Piotr Fedorowicz, dem Landrat des Kreises Świdnica, den Partnerschaftsvertrag zu unterzeichnen. Aus Kleinmachnow waren der stellvertretende Bürgermeister Hartmut Piecha und Henry Liebrenz als Vorsitzender der Gemeindevertretung dabei.

Am 4. Oktober kam schließlich eine polnische Delegation zum zweitägigen Gegenbesuch nach Kleinmachnow, denn auch hier standen noch zwei Partnerschaftsurkunden zur Unterzeichnung an. Begleitet wurde Piotr Fedorowicz von seinem Vize-Landrat Zygmont Worsa und dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung Krzysztof Soltys. Eine der Urkunden wird ihren Platz im dritten Stock des Kleinmachnower Rathauses finden, wo bereits die Urkunde der Partnerstadt Schopfheim hängt.

Landrat Piotr Fedorowicz bedankte sich für den überaus freundlichen Empfang in Kleinmachnow, trotz aller Kritik, die es derzeit an der Politik in Polen gebe. Er gab seiner Hoffnung auf eine gute Freundschaft Ausdruck und betonte, dass Świdnica mit seinen 160.000 Einwohnern zu den Regionen in Polen gehöre, die sich klar zu Europa bekennen. Er freue sich nun auf eine echte Partnerschaft, in die man besonders die Jugend auf beiden Seiten einbeziehen wolle. In diesem Sinne freut sich auch Kleinmachnow auf einen lebendigen und vielfältigen Austausch mit dem Landkreis Świdnica und seinen Gemeinden.

Foto: Gemeinde Kleinmachnow