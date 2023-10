Evangelisches Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow begrüßt 300. Baby in diesem Jahr

Das Team der Frauenklinik des Evangelischen Krankenhauses Ludwigsfelde-Teltow freut sich über die Geburt von Skyla, dem 300. Baby in diesem Jahr. Skyla kam am 12. Oktober 2023 um 6.13 Uhr mit einem Gewicht von 4.230 Gramm und einer Länge von 55 cm zur Welt. Sowohl Skyla als auch die stolzen Eltern sind wohlauf und lernen sich in Ruhe im Familienzimmer kennen. Das Besondere an dieser Geburt: Auch Skylas Mutter wurde hier geboren.

Das erfahrene Team aus Gynäkologen, Kinderärzten, Hebammen und Pflegekräften sorgte für ein sicheres und unterstützendes Umfeld während der Geburt von Skyla. „Wir freuen uns über das Vertrauen der Eltern in unsere Klinik und sind dankbar, Teil ihrer Geburtsgeschichte zu sein“, sagt Chefarzt Mattias Leupold.

Ein besonderer Vorteil für werdende Eltern und ihren Nachwuchs in Ludwigsfelde ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Geburtshilfe, Kinderklinik und Anästhesie und ihren vielen spezialisierten Untergruppen (Hebammen, Kinderkrankenschwestern, Laktationsberaterinnen, Netzwerk gesunde Kinder) im Eltern-Kind-Zentrum. Alle Berufsgruppen sind rund um die Uhr im Haus und werden je nach Notwendigkeit hinzugezogen. Die enge Zusammenarbeit im Eltern-Kind-Zentrum gibt den werdenden Eltern Sicherheit und Geborgenheit für das besondere Ereignis – die Geburt ihres Kindes.

Bild: Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin